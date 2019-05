Alan Pulido dice que pagará deuda con título de goleo y Liguilla

El delantero del Guadalajara, Alan Pulido, llega con objetivos claros para el Apertura 2019, ya que tiene una deuda grande con toda la nación chiva que aseguró, buscará dejar en ceros llevando a las Chivas a la Liguilla y con una meta personal que se ha trazado.

"Si claro, obviamente. Yo tengo un reto muy personal, salir campeón de goleo. Ojalá se pueda cumplir, que he tratado de realizar cada uno de los propósitos que me propuse al llegar acá, ser campeón (de Liga MX), realmente ese es un reto para mí. Ojalá que se pueda dar este torneo y obviamente junto con mi equipo, para poder estar en lo más alto, como debe estar Chivas".

Las vacaciones les cayeron muy bien a los jugadores, ya que Pulido dijo haber sentido un ambiente diferente en todos los aspectos y ahora, en la pretemporada se prepararán con todo para clasificar, porque ya cuatro torneos viendo la fiesta grande por la televisión, fue suficiente.

"Nos sentimos muy apenados por los torneos que hemos hecho y este torneo nos obliga a calificar, no hay de otra, no hay otro pensamiento más que ese, ser propositivo en el torneo y calificar a Liguilla. Sabemos el torneo que nos espera, es un torneo complicado, difícil pero cada uno tiene la responsabilidad y el compromiso de asumirlo de la mejor manera para obviamente levantar a este equipo donde debe de estar".

Entiende que la afición está molesta porque no han podido corresponder al apoyo que les han dado, pero Pulido pide confianza a la afición, que el equipo estará en cuerpo, alma y mente entregando todo, para ser protagonistas.

"Debemos dar el máximo, por ahí las palabras siempre salen sobrando pero cada uno sabe lo que le toca hacer en su posición. Como equipo ayudarnos unos a otros para completar los objetivos que nos trazamos desde el principio y obviamente, junto con todo el plantel".

El atacante del Rebaño Sagrado puntualizó que todos han aprendido de los errores, han hecho un autoanálisis para ver qué corrigen y demostrarán que la calidad del equipo, está por encima de lo mostrado en los últimos campeonatos.

"Realmente las distracciones siempre existen, por ahí uno de repente está expuesto a tomar una buena decisión, una mala decisión, pero son aprendizajes al final de cuentas, uno va madurando con ese tipo de errores. Hay que cometer los menos posibles, dentro y fuera de la cancha, obviamente estar concentrados para este torneo que va a ser muy importante".

Desea éxito a Jair Pereira

Están en cartera con el Guadalajara para llegar como refuerzos, Antonio Briseño y Oswaldo Alanís, con esto Jair Pereira queda fuera de los planes de Tomás Boy para el campeonato entrante, lo cual lamentó Pulido.

"Realmente si tengo contacto con él. Obviamente está triste por las formas, la verdad las desconozco, pero bueno, así es el fútbol, hay que darle vuelta a la página y seguir preparándose de la mejor manera para enfrentar lo que viene y yo también, enfocarme en lo que es Chivas y bueno, mi primer día que me estén dando en exámenes médicos, estoy muy contento y con la ilusión de dar grandes cosas".

"Triste. Triste porque Jair es un gran amigo, además de compañero es un gran amigo y bueno, no queda más que desearle lo mejor, obviamente, que tenga éxito en cualquier otro club, ojalá la amistad pueda perdurar, pero si le deseo todo lo mejor a él y a toda su familia. Simplemente agradecerle el tiempo que compartió conmigo como jugador y también, lo que le brindó a Chivas, porque fue el último capitán aquí en el equipo".