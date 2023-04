"Canelo" peleará por primera vez con su abuelita como espectadora

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL). - El próximo 6 de mayo Saúl "Canelo" Álvarez peleará en el estadio Akron ante el británico John Ryder, dicho combate significa el regreso del boxeador a su natal Guadalajara, por ello tendrá una invitada especial, se trata de su abuela materna, Enedina Fernández.

"Mi abuela tiene 96 años y nunca ha ido a ver una pelea, ni cuando él empezaba aquí, porque dice que a ella no le gusta ver que lo golpean", declaró Ricardo Álvarez en una charla con medio tiempo.

"Canelo" Álvarez no peleaba en México desde hace 12 años por lo que será una función especial en la carrera del tapatío porque ni sus victorias de campeonato las ha visto su abuela.

"Será la primera vez que lo va a ver en vivo, ni la tele lo veía porque no le gustaba ver bien que lo golpearan", indicó.

La función que protagoniza el Álvarez Barragán forma parte de los festejos de los 200 años de Guadalajara, hecho que causa orgullo a la familia del pugilista.

"Ahora que va a ser Guadalajara, con más razón, estamos aquí todos, hasta mi abuelita de 96 años, toda la familia espera ese momento porque va a ser ante toda su gente", expresó el hermano del Canelo.

El cariño del "Canelo" Álvarez a su abuelita es inmenso , incluso el boxeador tiene un tatuaje 'EF' en el antebrazo.