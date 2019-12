Alan Pulido se despide y desea regresar a Chivas

Tras darse a conocer su salida de Chivas y el fichaje que lo vincula con el Sporting Kansas City por los próximos 4 años, Alan Pulido se despidió con una emotiva carta en la que expresa su deseo por regresar al Rebaño.

"Me voy con la cara en alto, porque di lo mejor para Chivas. Siempre recordaré los colores y a ustedes los llevaré en mi corazón. Estoy seguro que algún día volveré a estar en Guadalajara".

Por medio de un comunicado el jugador se mostró agradecido con todas las partes, tanto compañeros, cuerpo técnico, dirigencia y afición. A su vez, admitió que fue el reto más importante en su carrera, mismo que afrontó con valentía.

"Nunca dudé en defender al equipo más grande de México, a pesar que era un reto difícil y el más importante en mi carrera, lo asumí con ese coraje que me caracteriza y con mucha seriedad. Sabía que era complicado por toda la historia y grandeza de este equipo". El delantero destacó que cumplió todas las metas establecidas con Chivas, donde fue campeón de Liga y Copa, además de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2018 y el más reciente título de goleo en el Apertura 2019.

"Todas las cosas que me mentalicé en hacer al llegar a este gran equipo, gracias a Dios y a cada uno de mis compañeros las pude realizar, me siento demasiado contento por eso".

Entre todos los agradecimientos, Pulido auguró buenos tiempos para Chivas, refiriéndose a la obtención del título número 13. "Les deseo lo mejor, hoy y siempre. Estoy muy seguro que pronto lograrán levantar la 13".