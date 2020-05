Alan Pulido se engancha con críticos de su cubreboca

Alan Pulido y Rodolfo Pizarro encendieron las redes sociales con sus costosos cubrebocas de la marca Louis Vuitton. Los comentarios, en su mayoría, negativos en contra de los exjugadores de las Chivas.

"Nacos con dinero", "Ignorantes", entre otros, son de los insultos que reciben los jugadores que hoy militan en la MLS por su cubrebocas que oscila cerca de los 2 mil 850 pesos cada uno.

Alan Pulido, jugador del Sporting Kansas City, no aguantó las críticas de sus seguidores en Twitter y explotó en contra de uno que le dijo "naco orgulloso".

"No es orgullo. Pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta, acá la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño. Saludos y DTB", escribió el delantero mexicano.? Asimismo, en otro tuit, Pulido mencionó en tono de broma que el cubrebocas se trataba de un regalo.