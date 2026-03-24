Albergará San Luis evento de artes marciales

Este domingo 29 de marzo, San Luis Potosí será sede de un importante evento de artes marciales con la realización del campeonato "50 aniversario del Tigre Blanco", que tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento y contará con la participación de atletas provenientes de once estados del país.

Durante la presentación oficial, estuvo presente el director del campeonato, Ricardo Robledo Montagner, destacó que uno de los principales objetivos del certamen será conformar la Selección Mexicana que representará al país en competencias internacionales en Honduras, Colombia y Guatemala.

El torneo estará abierto a todas las disciplinas de artes marciales y deportes de contacto, incluyendo categorías infantil, juvenil y adultos, así como niveles de principiantes, intermedios y avanzados. Las modalidades contempladas abarcan forma tradicional, formas con armas, creativas y musicales, además de combate en distintas variantes como puntos, continuo, box, grappling, artes marciales mixtas, full contact y kick boxing.

Asimismo, Robledo Montagner informó que en el marco del evento se rendirá un homenaje a Gerardo Reyes Villalpando, reconocido como presidente y fundador de una de las organizaciones más importantes del norte del país en la disciplina de Limalama.

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A la rueda de prensa también asistieron destacadas figuras del ámbito marcial como Fernando Robledo, Juan Ramón Arriaga, Fernando Ortiz y Oscar Visteny. También estuvieron presentes la campeona internacional de taekwondo Osiris Rivera, junto a los atletas seleccionados Richard Robledo, Yahir de la Cruz, Sonia Visteny y Gaby Galvez.

La presentación concluyó con la ceremonia de pesaje de las y los competidores potosinos que formarán parte de este campeonato, dejando todo listo para una jornada que promete alta competencia y proyección internacional para el talento nacional.