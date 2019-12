Alberto "El Patrón" manda fuerte mensaje a Trump

El peleador mexicano, Alberto "El Patrón" lanzó un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump luego de caer en Combate Américas frente al estadounidense y Salón de la Fama de UFC, Tito Ortiz.

De cara a las elecciones presidenciales del próximo año, el nacido en San Luis Potosí le pidió a Donald Trump no dividir a la nación, mencionado que los mexicanos no son rateros.

"Señor presidente Trump, usted es el hombre más importante del mundo, no nos divida, no al odio, no al racismo, aunque tengamos distinto color por fuera, tenemos el mismo color por dentro, soy mexicano, no soy un ratero".