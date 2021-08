Alcanzó Vallina un cuarto lugar

El piloto chihuahuense Rafael Vallina y el equipo Spartac Racing Team salieron de la quinta fecha de la Súper Copa con un podio y un cuarto lugar.

Fue dentro de la clase PRO 2 de la Copa Mercedes Benz donde el piloto del auto #0 Coca Cola Sin Azúcar, Rafael Vallina en la primera ronda finalizó en la novena posición general y segundo dentro de su categoría, manteniendo buen ritmo y entregando un auto sin contactos para la segunda carrera.

La segunda ronda fue inicialmente buena para el piloto del Spartac Racing Team, teniendo un manejo inteligente en el desafiante trazado de León. Sin embargo, pasando la mitad de competencia sufrió un contacto provocado por otro piloto, este lo sacó de la pista y lo hizo perder varios lugares cayendo al fondo de la parrilla.

Por fortuna, Vallina pudo reincorporarse a la pista y continuar para cerrar en la décimo segunda posición general y cuarto de la clase PRO 2. El piloto que provocó la salida de la pista del chihuahuense fue sancionado con una entrada a los pits.

"Tuvimos un buen día, me sentí cómodo con el auto que preparó el equipo. Fueron dos carreras bastante divertidas, en la primera me mantuve primero de mi clase la mayor parte del tiempo y subí al podio en segundo, que era nuestro objetivo. No cabe duda, estamos dentro de una parrilla bastante competida.