Alcaraz, Fritz y Andreescu pasan a 3ra ronda en Miami

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Carlos Alcaraz se apuntó una victoria en sets corridos el viernes al iniciar la defensa de su título en el Abierto de Miami y retener su condición de número uno del mundo sobre el ausente Novak Djokovic.

El astro serbio no pudo participar en Miami debido a que todavía no puede viajar a Estados Unidos como extranjero que no está vacunado contra COVID-19.

Alcaraz, quien se consagró campeón del Abierto de Estados Unidos el año pasado para ascender por primera vez a la cima del ránking, despachó 6-0, 6-2 del argentino Facundo Bagnis para avanzar a la tercera ronda del torneo que se disputa en el Hard Rock Stadium.

El adolescente español de 19 años volvió a la cima del escalafón de la ATP tras alzarse el pasado fin de semana con el título del Abierto de Indian Wells, otro torneo de la serie Masters 1000 en Estados Unidos que Djokovic no pudo disputar por su estatus de vacunación.

"He tenido unos días libres para descansar un poco", señaló Alcaraz sobre su desembarco en el sur de la Florida tras atrapar el título en el desierto de California. "Ha sido un inicio perfecto. Me siento listo".

Alcaraz precisa revalidar el título en Miami para evitar que Djokovic en la próxima actualización del ránking.

El rival de turno de Alcaraz será el serbio Dusan Lajovic, quien superó 6-4, 7-6 (2) al estadounidense Maxime Cressy.

También el viernes, el argentino Diego Schwartzman se apuntó una victoria 7-6 (1), 6-1 ante el chino Yibing Wu. Fue apenas el tercer triunfo del 38mo del ránking en 10 partidos este año.

"Jugué muy bien, estoy recuperando mi confianza", dijo Schwartzman, quien en la siguiente ronda se batirá con Holger Rune, séptimo preclasificado. El danés debutó con una victoria 6-3, 7-5 sobre el húngaro Marton Fucsovics.

Por su parte, el argentino Guido Pella se despidió al caer 6-3, 3-6, 6-3 ante el canadiense Denis Shapovalov (24to cabeza de serie).

Otros que avanzaron en la jornada fueron Casper Ruud (3), Andrey Rublev (6), Taylor Fritz (9) y Jannik Sinner (10).

En la rama femenina, Bianca Andreescu, la campeona del Abierto de Estados Unidos en 2019, se recuperó de un set de desventaja para derrotar 5-7, 6-3, 6-4 a la griega Maria Sakkari (7ma preclasificada).

Fue la segunda victoria seguida en tres sets de la canadiense Andreescu mejoró su marca a 2-1 sobre Sakkari, con ambas victorias en Miami. Andreescu enfrentará a la estadounidense Sofia Kenin en la tercera ronda.

Luego de perder la final de Indian Wells, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2da) sorteó su debut en Miami al superar 6-4, 6-3 a la estadounidense Shelby Rogers.

La francesa Caroline Garcia (5ta preclasificada) sucumbió ante la rumana Sorana Cirstea por 6-2, 6-3. Cirstea superó a García hace 10 días en la cuarta ronda en Indian Wells, y ahora jugará contra la checa Karolina Muchova.

Además, la rusa Varvara Gracheva dio la sorpresa al vencer a la tunecina Ons Jabeur (4ta preclasificada) por 6-2, 6-2.