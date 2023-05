Alcaraz pierde ante Marozsan

ROMA.- Carlos Alcaraz no lo vio venir. ¿Cómo podría hacerlo?

La racha de 12 victorias de Alcaraz tuvo un abrupto final el lunes al sucumbir 6-3, 7-6 (4) ante Fabian Marozsan, un húngaro que se encuentra en el 135mo. puesto del ranking, en la tercera ronda del Abierto de Italia.

Alcaraz sufrió su derrota más prematura en un torneo desde el pasado mes de octubre.

El español de 20 años venía de enlazar títulos en Barcelona y Madrid, además de asegurar su retorno al número 1 del ranking al ganar en su debut en Roma. Pero lució incapaz frente a un rival que dictó la iniciativa con un despliegue espectacular por toda la pista, incluyendo dejadas en la red que fueron imposibles para Alcaraz.

“No sabía ni lo que estaba pasando ni por qué estaba fallando”, dijo Alcaraz.

“No me he sentido cómodo. Me ha hecho estar incómodo en la pista”, añadió sobre un adversario que sorteó la etapa previa para acceder por primera vez al cuadro principal de un torneo de la ATP. “Ha sido agresivo todo el tiempo, jugando dentro todo el rato. Me costó mucho entrar en el partido, en los intercambios. He cometido muchos errores que no suelo cometer”.

El resultado implica que Alcaraz se presentará en el Abierto de Francia — que arranca en menos de dos semanas y en donde será el máximo cabeza de serie — tras sufrir una dura derrota.

Fue apenas el segundo revés en arcilla para Alcaraz este año tras caer ante Cameron Norrie en la final de Río de Janeiro en febrero.

El plan inmediato de Alcaraz será descansar y entrenar para llegar fresco a Roland Garros.

“Si quiero tener buenos resultados en París, llegar en buena forma, tengo que entrenar, ser mejor”, afirmó. “No he podido entrenar más de tres o cuatro días seguidos. Vengo jugando mucho. Me ayudará bastante tener unos días en casa entrenando para preparar Roland Garros”.

Lo más inesperado es que esta fue la primera vez que Marozsan compite en un cuadro principal de la gira de la ATP — y el duelo se disputó con lleno completo en el Campo Centrale del Foro Itálico.

Alcaraz se puso arriba 4-1 en el desempate, pero Marozsan ganó seis puntos seguidos para sentenciar el triunfo.

“Fue lo que soñé anoche. Y ahora se hizo realidad”, dijo Marozsan. “Nada más me conformaba con hacer algo especial, ganar unos cuantos juegos o quizás un set. Y acabo de vencer al número uno del mundo. Él es el mejor del tenis”.

“Todo fue perfecto: los aficionados, el clima, la pista”, añadió Marozsan.

Su rival de turno será el croata Borna Coric, quien prolongó su buen momento en la arcilla al vencer al español Roberto Carballés Baena por 7-6 (3), 6-1. Coric venía de alcanzar las semifinales en Madrid, sucumbiendo ante Alcaraz en esa instancia.

Alcaraz prevé que Marozsan llegará lejos: “Su nivel fue muy alto. Estoy seguro de que va a entrar en el el Top 100 muy, muy pronto... Si juega a ese nivel, va a sorprender a más de uno”.

También el lunes, la brasileña Beatriz Haddad Maia (12da preclasificada) frenó en octavos de final la marcha de la colombiana Camila Osorio, imponiéndose 6-3, 6-3.

Otras que accedieron a los cuartos de final fueron la kazaja Elena Rybakina (7), la rusa Veronika Kudermetova (11), la china Zheng Quinwen (22) y la ucraniana Anhelina Kalinina (30).

Andrey Rublev, reciente campeón del Masters de Montecarlo, derrotó al español Alejandro Davidovich Fokina por 7-6 (8), 6-3. El ruso se citó con el alemán Yannick Hanfmann, quien venció al italiano Marco Cecchinato.

El ruso Daniil Medvedev, quien nunca había ganado en sus tres previas presentaciones en el Foro Itálico, remontó para vencer al español Bernabé Zapata Mirallés por 3-6, 6-1, 6-3.