Alcaraz, Sabalenka y Gauff avanzan

MELBOURNE.- El objetivo de Carlos Alcaraz de completar el Grand Slam se topó el miércoles con una dosis de inesperada resistencia en la segunda ronda del Abierto de Australia.

Alcaraz tuvo que remontar un quiebre de saque en el primer set ante Yannick Hanfmann, el número 102 del ranking, para eventualmente apuntarse una victoria 7-6 (4), 6-3, 6-2.

El español de 22 años intenta conquistar su primer título en el Melbourne Park para convertirse en el sexto hombre —y el más joven de la historia — que completa el Grand Slam en su carrera, alzando los trofeos de campeón de las cuatro grandes citas del tenis.

"Sabía que él (Hanfmann) iba a jugar muy bien. Conocía su nivel. Ya habíamos jugado algunas veces", dijo Alcaraz al recordar partidos contra el alemán tanto en la Gira ATP como el circuito de Challengers. "Pero, para ser sincero, ha sido más difícil de lo que pensaba. La pelota venía como una bomba — de derecha, de revés, así que he tenido que estar preparado para eso".

"Mucha gente ve el ranking, ve que soy número uno y que juego contra el número 100 y piensa que va a ser fácil", añadió. "Pero no lo es, la verdad. Cada partido es distinto, el estilo de los jugadores es distinto. Hay algunos que te vienen bien y estás cómodo, y con otros no. Yannick tiene un estilo con el que no estoy muy cómodo. No ha sido fácil, tampoco con las condiciones, con mucho calor".

RÉCORDS DE ASISTENCIA

Fue otra jornada en la que el Melbourne Park registró un récord de asistencia. Los números combinados de las sesiones diurnas y nocturnas —103.720 aficionados— fijaron un récord de asistencia en un día completo por tercera vez en cuatro días del cuadro principal del primer grande de la temporada.

"Es de locos el ambiente que se vive", dijo Alexander Zverev, el tercer preclasificado que perdió la final del año pasado aquí ante Jannik Sinner. "Me encanta jugar aquí".

Le tocó jugar un partido nocturno en la arena John Cain Arena, la tercera pista más grande del Melbourne Park con techo retráctil, y en donde solo se necesitan boletos de pase de terreno para entrar.

Zverev tuvo que esperar una demora de media hora por lluvia y preocuparse por un dolor en el tobillo izquierdo antes de doblegar 6-3, 4-6, 6-3 6-4 a Alexandre Muller.

CUADRO FEMENINO

Aryna Sabalenka y Coco Gauff avanzaron a la tercera ronda con victorias en sets corridos.

Sabalenka, actual número uno del mundo y dos veces campeona en el Abierto de Australia, abrió el cuarto día en la arena Rod Laver con un triunfo 6-3, 6-1 sobre Bai Zhouxuan. Gauff venció 6-2, 6-2 a Olga Danilovic en la arena Margaret Court.

Campeona de Australia en las ediciones de 2023 y 2024 y derrotada por Madison Keys en la final del año pasado, Sabalenka se adelantó 5-0 pero luego necesitó siete puntos de set para llevarse el primer set contra la china Bai, quien usó ingeniosas dejadas en corto para mantenerse en el partido.

La rival de turno de Sabalenka será Anastasia Potapova, una rusa que a partir de esta temporada representa a Austria. La 55 del ranking doblegó 7-6 (3), 6-2 a la británica Emma Raducanu, campeona del Abierto de Estados Unidos 2021.

Las adolescentes Mirra Andreeva (número 8 en la siembra), Victoria Mboko (17) e Iva Jovic (29) también avanzaron a la tercera ronda.

Elina Svitolina (12) derrotó 7-5, 6-1 a Linda Klimovicova, un día después de que su esposo, Gael Monfils, se despidiera en Melbourne Park en su año de retiro.

La turca Zeynep Sönmez, quien fue muy elogiada durante su partido de primera ronda el domingo por asistir a un recogepelotas enfermo, avanzó con una victoria 6-2, 6-4 sobre Anna Bondar.

"Realmente aprecié que hubiera muchas personas turcas, y me sentí como en casa", dijo. "Al principio ni siquiera podía escuchar mis propios pensamientos. Era muy, muy ruidoso".

CERÚNDOLO Y ETCHEVERRY

SE ABREN PASO

Después de sufrir en el primer juego, el argentino Francisc6o Cerúndolo se mostró demoledor ante Damir Dzumhur. No volvió a ceder su saque y certificó una victoria 6-3, 6-2, 6-1 en algo más de hora y media para acceder a la tercera ronda.

El número 21 del mundo intentará alcanzar los octavos de final en el Melbourne Park, Cerúndolo se las verá contra el ruso Andrey Rublev (13er cabeza de serie), quien venció al portugués Jaime Faria por 6-4, 6-3, 4-6, 7-5. El argentina lidera 3-1 en el historial directo.

Tomás Martín Etcheverry aportó la otra nota destacada para el contingente argentino al imponerse 7-6 (4), 6-1, 6-3 sobre el británico Arthur Fery para encadenar victorias seguidos en un cuadro principal de la gira por primera vez desde octubre.

El número 62 del mundo se las verá ahora con el kazajo Alexander Bublik (décimo preclasificado), quien venció 7-5, 6-4, 7-5 al húngaro Marton Fucsovics.

Además, la esperanza local Alex de Miñaur (6) venció 6-7 (5), 6-2, 6-2, 6-1 al serbio Hamad Medjedovic. A continuación, enfrentará Frances Tiafoe (29), quien derrotó 6-4, 6-3, 4-6, 6-2 al argentino Francisco Comesaña.

También avanzaron Daniil Medvedev (11), ex campeón del US Open, Alejandro Davidovich Fokina (14), Tommy Paul (19) y Learner Tien (25).