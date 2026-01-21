CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Cerca de 200 personas interesadas en las industrias creativas, la comunicación y las marcas de lujo se dieron cita en el Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí para vivir TEC Spotlight, una experiencia inmersiva que acercó a las y los asistentes al ecosistema creativo contemporáneo de alto nivel.

Este encuentro se llevó a cabo en el marco del lanzamiento de la nueva Licenciatura en Comunicación y Producción Digital, en el Campus San Luis, programa académico que recibirá a su primera generación en agosto de 2026 y que responde a la creciente demanda de profesionales capaces de dominar los lenguajes, procesos y narrativas de la comunicación actual.

Como parte central de TEC Spotlight, las y los asistentes vivieron el behind the scenes de la creación de una campaña para marcas de lujo. Un set completamente equipado se convirtió en el espacio de exploración donde pudieron conocer de primera mano procesos de producción audiovisual, dirección de arte, styling, fotografía y video, entendiendo cómo se construyen experiencias visuales con estándares internacionales de calidad.

El propósito de esta experiencia fue acercar a las y los interesados a la nueva oferta académica desde una perspectiva práctica y real, con la posibilidad de interactuar con profesionales que hoy se desarrollan activamente dentro del ecosistema creativo global.

Posteriormente, se presentó la conferencia de Pamela Ocampo, EXATEC y actual Directora de Comunicación, PR y Eventos de Tiffany & Co. México, una de las casas de lujo más emblemáticas de Estados Unidos y referente mundial en alta joyería.

Durante su participación, compartió su visión sobre el lujo, la moda y las narrativas contemporáneas, así como la importancia de comprender el contexto cultural para construir marcas con impacto y permanencia.

"La comunicación es entender el contexto cultural, construir una narrativa, crear relaciones y tomar decisiones que puedan sostenerse a cinco, diez o quince años. Ahí es donde una carrera creativa empieza a tener verdadero impacto", señaló Ocampo.

Con una trayectoria que incluye la dirección editorial de L´Officiel México y roles clave en ELLE y Harper´s Bazaar, Pamela Ocampo ha sido la mente detrás de hitos culturales como la portada de Yalitza Aparicio en Vogue México y el estilismo de Natalia Lafourcade en los Premios Óscar, además de colaborar con artistas y proyectos de alcance global.

Con iniciativas como TEC Spotlight y la apertura de la Licenciatura en Comunicación y Producción Digital, el Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí reafirma su compromiso de formar profesionales creativos con visión estratégica, pensamiento crítico y capacidad para incidir

en las industrias culturales, creativas y de comunicación del presente y del futuro.