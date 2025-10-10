Ale Chalita terminó 10a. en Copa de Naciones

El contingente potosino regresó a México tras su participación en la Copa de Naciones T4, competencia internacional organizada por Tillotson y celebrada en España, donde el representativo mexicano concluyó en una destacada décima posición entre 34 países participantes, resultado que refleja el nivel competitivo del automovilismo nacional en el escenario mundial.

Dentro del equipo tricolor, la joven piloto potosina Alejandra Chalita tuvo actividad en la categoría T4 Junior, consolidando una valiosa experiencia en su trayectoria deportiva y mostrando su compromiso con el desarrollo de su carrera internacional.

“Nos tocó competir con el kart 229. Estuvimos practicando desde el jueves, todo inició bien, nos estábamos adaptando a la pista, pero desafortunadamente en la práctica dos sufrimos un contacto en la parte trasera. El daño fue severo y prácticamente perdimos el día”, relató Chalita.

A pesar de las dificultades técnicas, la potosina no bajó los brazos y continuó su participación con determinación: “Para la calificación salimos sin setear el kart, fue una sesión muy competida contra pilotos de todo el mundo. El sábado las condiciones meteorológicas complicaron aún más, pero el domingo en el super heat logramos avanzar ocho posiciones, terminando en el lugar 15. No alcanzamos la final, pero fue una gran experiencia representar a México en otro país”.

A su corta edad, Alejandra Chalita ya acumula experiencia en eventos internacionales de alto nivel, y continúa forjando su nombre dentro del automovilismo mexicano, destacando por su talento, madurez y perseverancia.

De regreso en el país, Chalita se reintegrará a las filas del GANE Motorsport para encarar los compromisos de cierre de temporada, entre ellos la gran final del serial regional de kartismo, donde buscará cerrar el año con nuevos éxitos y aprendizajes.