logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡GRAN FELICIDAD!

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Por Maru Bustos PULSO

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

En el rostro de Mariel Martínez Meade, Renata Cordero Berrones y Nicole Berrones Montejano se reflejaba gran felicidad.

Al recibir emocionadas la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía, y convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo, reafirmaron su amor, fe y esperanza al Niño Jesús.

La mañana siguiente a la ceremonia, en “Quinta Camp”, sus papás ofrecieron una estupenda celebración.

La atmósfera multicolor, así como la serie de atractivos, elementos, actividades recreativas, extremas e interactivas, cautivaron a los invitados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estuvieron, sus hermanos, primos, amigos y compañeras de colegio, quienes le desearon bienestar y prosperidad en su vida.

El fin de semana, resultó, intenso, pleno de acción, diversión e interesantes experiencias.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡GRAN FELICIDAD!
¡GRAN FELICIDAD!

¡GRAN FELICIDAD!

SLP

Maru Bustos

ATMÓSFERA MULTICOLOR

RECIBEN LA COMUNIÓN
RECIBEN LA COMUNIÓN

RECIBEN LA COMUNIÓN

SLP

Maru Bustos

COMPARTEN FELICIDAD ENTRE SERES QUERIDOS

Rey Carlos III expone urgente necesidad de proteger el clima en documental
Rey Carlos III expone urgente necesidad de proteger el clima en documental

Rey Carlos III expone urgente necesidad de proteger el clima en documental

SLP

EFE

Carlos III comparte su compromiso de vida por un futuro sostenible

AYER HOY MAÑANA
AYER HOY MAÑANA

AYER HOY MAÑANA

SLP

Alicia Villasuso