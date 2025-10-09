En el rostro de Mariel Martínez Meade, Renata Cordero Berrones y Nicole Berrones Montejano se reflejaba gran felicidad.

Al recibir emocionadas la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía, y convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo, reafirmaron su amor, fe y esperanza al Niño Jesús.

La mañana siguiente a la ceremonia, en “Quinta Camp”, sus papás ofrecieron una estupenda celebración.

La atmósfera multicolor, así como la serie de atractivos, elementos, actividades recreativas, extremas e interactivas, cautivaron a los invitados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estuvieron, sus hermanos, primos, amigos y compañeras de colegio, quienes le desearon bienestar y prosperidad en su vida.

El fin de semana, resultó, intenso, pleno de acción, diversión e interesantes experiencias.