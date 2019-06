Alejandro Arribas se despide de Pumas y de su afición

El defensa español Alejandro Arribas se despidió del equipo Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de su afición, luego que recién terminó su vínculo con el conjunto felino.

Arribas, de 30 años de edad, llegó al Club Universidad a inicios de 2018 y en esta nueva etapa con el técnico español Michel González no entró en planes, sumado a la contratación del zaguero argentino Nicolás Freire para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

El defensor ibérico no quería iniciar una nueva aventura en su trayectoria sin despedirse del cuadro del Pedregal, lo que hizo mediante una carta: "me gustaría hacer una mención especial y agradecer a mis compañeros, a los médicos, utileros, fisioterapeutas y a todos los trabajadores del club que me han ayudado en este tiempo".

Arribas Garrido tuvo palabras también para los seguidores, quienes desde su llegada a la Liga MX siempre le mostraron apoyo a pesar de las altas y bajas que vivió con los universitarios.

"Gracias afición. Gracias por todo el apoyo en todo momento; por hacerme sentir tan querido desde el primer minuto que llegué a México y por hacerme partícipe de vuestra pasión y sentimiento por este club. Gracias de corazón", indicó.

Tras defender la playera de Pumas, dejó en claro que es y será un seguidor más de la institución auriazul. "Allá donde vaya siempre recordaré mi paso por este club, donde he vivido bonitas experiencias y recuerdos que no olvidaré nunca".

"Desde ahora y siempre, seguiré siendo un puma más. Un abrazo fuerte para todos", añadió Alejandro Arribas.