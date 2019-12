Alejandro de Alba,Novato del Año

Culminó la temporada de Nascar FedEx Challenge, un año de ensueño para el potosino Alex de Alba Jr. en su primer año completo dentro de la categoría y defendiendo los colores de Canel´s/MEQA/Kultec/Nutrisim en el auto número catorce, quien llegó a la gran final en busca del top tres que al terminó de la competencia no consiguió, pero si el título del Novato del Año.

La carrera número diez y final de la temporada 2019 inicio con un auto #14 Canel´s/MEQA/Kultec/Nutrisim enfilado en la posición seis, Alex de Alba Jr. se mantuvo en la pelea, pero cae al lugar ocho, inmediatamente comenzó a planear la remontada llegando a quinto sitio, luego comenzó un ir y venir en los lugares.

En la vuelta 20 llegó estar en tercero, pero el top tres se le escapó al caer al lugar siete, adelante los punteros del campeonato se pelearon las posiciones, Con Max Gutiérrez con quien peleo el novato del año, y al final de Alba Jr. y su equipo Canel´s/MEQA/Kultec/Nutrisim lograron el título.

Un año redondo con diferentes podios y poles, demostrando en pista sus cualidades para ser uno de los grandes en poco tiempo, temporada de ensueño integrando a Canel´s/MEQA/Kultec/Nutrisim, el top tres se veía complicado después de un fuerte accidente en la semifinal, cuarto general a solo cinco de ingresar a los tres primeros del campeonato, campeón novato del año firman la participación de Alex de Alba Jr.

Contento por el trabajo de un año de mucho aprendizaje, Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/ MEQA/Kultec/ Nutrisim agradeció la confianza puesta en él "termina una temporada que fue de mucho aprendizaje, con altos y algunos bajos momentos, siempre con la actitud de cultivarse y mejorar, en este año logré cosas que en algunas ocasiones pensé no podía".

Agregó "todo mi agradecimiento al apoyo del equipo Canel´s/MEQA/Kultec/Nutrisim y el ingeniero Ramiro Fidalgo, por la confianza que me tuvieron para este año, me siento muy contento, y como mencione a principio de temporada, fue un sueño estar en Canel´s Racing algo que no me imaginaba que fuera a pasar durante mi carrera, se termina un gran año con buenos resultados, cortos de la victoria en algunas carreras, aprendimos más de las derrotas que las victorias, a la final se podía haber llegado peleando el campeonato y no depender de los demás".

Para finalizar explicó "peleamos por el novato del año logrando quedarnos con él, al final un año redondo, me hubiera gustado apuntar más alto, terminamos con buen sabor de boca, agradezco a los fans de Canel´s y Nascar que nos apoyaron, felicito a mi compañero Rubén García Jr. por su campeonato parte importante este año para mi quien me ayudó mucho apoyándome por el radio en muchas carreras con diferentes puntos, tocan días de vacaciones para regresar y pensar en el 2020".