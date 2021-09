Alejandro Ibarra traza su camino

El pasado domingo 29 del presente en el Autódromo San Luis 400 del Parque Tangamanga II, se llevó a cabo la quinta fecha del Campeonato Pony, en donde a pesar de la intensa lluvia, se pudieron llevar a cabo dos carreras, una de la Pony y otra de la Fórmula Vee, y en ambas tomó parte un joven piloto que está destacando dentro del deporte motor como lo es Alejandro Ibarra.

En la Fórmula Vee, no tuvo mucha suerte, pero su hermano Rodolfo Ibarra ocupó un tercer lugar, mientras que Alejandro en la categoría Pony I, subió al podio con un tercer puesto.

Al concluir su participación en esta jornada, y bajo uno de los toldos en donde nos guardábamos de la lluvia, Pulso platicó con Alejandro Ibarra Arteaga, quien nos comentó sus inicios en el deporte motor "Empecé muy chico en esto, a los seis años inicie en la disciplina de motocross, luego a los trece años me pase al automovilismo deportivo, a los 14 años quede campeón en el 2007, y nuevamente repetí a los 15 años, luego se deshizo el campeonato, por lo que nos fuimos a los Go-Karts, en donde he tenido un gran aprendizaje y me ha ido muy bien, al tener muy buenas actuaciones con presencia en el podio la mayoría de las veces".

Y agregó "Y ahora regresamos a este campeonato, que es local, a la categoría Fórmula Vee, antes solo estábamos en la Pony, pero ahora regresamos junto con mi hermano Rodolfo, quien por cierto es excelente piloto, con muy buenos resultados, por lo que estamos retomando estos ámbitos porque estuvimos varios años alejados de este campeonato".

Se le preguntó porque el gusto por el automovilismo deportivo a lo que Alejandro Ibarra comentó "Esto me lo inculcó mi padre Alejandro Ibarra Aguilar lamentablemente ya tiene algunos años de que falleció, pero él siempre nos educó para seguir por el deporte motor y estamos encantados de este deporte, y siempre dedicándole todas las victorias a él, ya que sin él, no estuviéramos donde estamos".

Obviamente que su regreso a las pistas no sería posible sin el apoyo de los patrocinadores Montassa, Aprovi, Veladores Ibarra, Magrinado de Nuez, Llanteras Pelayo, quienes siempre los están alentando para no dejar este bonito deporte.

Un tema obligado era preguntarle cómo le ha afectado la pandemia del Covid-19 por ser un deportista de alto rendimiento a lo que señaló "Nos ha afectado demasiado, se han cancelado muchas fechas, el año pasado no hubo campeonato, la gente por lo mismo, no movieron os coches, y regresar así se necesita un mayor mantenimiento, que no le diste en un año, a lo mejor por eso no somos todos los autos que deberíamos de estar, pero poco a poco está regresando la gente y para la próxima fecha seguramente habrá más carros".

Además comentó "Es básico también el estar vacunado como joven, yo entiendo las posturas de los demás, pero las vacunas salvan vidas, pero creo que es la única forma de la que podemos salir del bache, porque si no nos vacunamos, vamos a seguir contagiándonos, pero debemos de tomar conciencia para tratar de salir adelante lo más pronto posible".

En cuanto a sus expectativas para lo que resta del año, Ibarra Arteaga mencionó "Yo espero que a final del año, la situación a nivel mundial, este más normal, la verdad en el deporte motor estamos tratando de regresar para que en el 2022 ir con todo, ya que buscaremos estar entre los primeros lugares y por ende traernos el campeonato".

Se le preguntó cuáles serían sus planes a futuro a lo que Alejandro Ibarra dijo" Mi idea es subir de categoría, ya he tenido pláticas con algunas personas para subir a la Nascar, estamos en dialogo, estaos buscando el apoyo de algunos de nuestros patrocinadores, ya que es un campeonato muy costoso, pero vamos bien, y mientras llega el momento se concretar esa meta, seguiremos trabajando para tener buenos resultados tanto en el Campeonato Pony como en los Go-Karts, en donde por cierto, tendremos actividad el próximo fin de semana".

Sin duda alguna una promesa del automovilismo deportivo potosino es Alejandro Ibarra Arteaga, quien seguirá luchando por obtener los mejores resultados en ambos campeonatos y seguir cumpliendo sus metas en un futuro cercano.