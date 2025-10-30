logo pulso
Alejandro Kirk: De víctima de bullying a destacar en Blue Jays

La historia de superación de Alejandro Kirk en el mundo del béisbol

Por AP

Octubre 30, 2025 02:34 p.m.
A
Alejandro Kirk: De víctima de bullying a destacar en Blue Jays

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Azulejos de Toronto aplastaron a los Dodgers de Los Ángeles con un marcador de 6-1 en el quinto juego de la Serie Mundial, disputado el miércoles como visitantes en Dodger Stadium.

Esta victoria contundente coloca a la novena canadiense al borde de su primera corona desde 1993, liderando la serie por 3-2.

El triunfo no solo demuestra la superioridad táctica de los Blue Jays, sino que los posiciona con la ventaja de jugar los próximos partidos en casa, donde buscarán cerrar el título.

El ataque canadiense fue oportuno y explosivo, apoyando perfectamente el pitcheo de Yesavage y asegurando una ventaja que los Dodgers no pudieron remontar.

Con la serie 3-2 a su favor, Toronto regresa con la oportunidad de conquistar el título el frente a su público. Los Dodgers, obligados a ganar dos juegos consecutivos como visitantes, necesitan un milagro para convertirse en los primeros bicampeones en 25 años.

La presión está del lado de Los Ángeles, mientras Toronto sueña con la gloria.

Sin embargo, una de las piezas clave en el actual éxito de los Blue Jays también recae en el catcher mexicano de Toronto, Alejandro Kirk, quien ha colaborado en buena medida con el buen paso de la novena canadiense.

¿Cómo eran las ofensas que recibía Alejandro Kirk?

No obstante, el andar de Kirk en las Grandes Ligas no ha sido del todo sencillo, pues aunque ahora brilla con los Azulejos en la Serie Mundial y está a nada de conseguir el título en el pasado recibió fuertes ofensas que pudieron hacer que claudicara en su sueño.

Recientemente, durante una charla con Claro Sports, el padre del receptor de Toronto reveló que en el pasado Alejandro fue víctima de ofensas debido a su estatura y complexión física.

"Era muy triste muy triste porque todo el mundo le decía que nunca iba a llegar porque estaba gordito y chaparrito, pero yo le decía que se olvidara de los malos comentarios que hacía la gente, ya que no tenía qué demostrarle nada a nadie, más que a sí mismo, dijo Juan Manuel Kirk.

SLP

AP

La historia de superación de Alejandro Kirk en el mundo del béisbol

