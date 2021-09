Alex de Alba alcanzó el podio

Buenos resultado arrojó la séptima fecha de la Nascar Peak México Series que se llevó a cabo el pasado domingo en la ciudad de Monterrey, en donde el piloto potosino del equipo Canel´s, Alex de Alba Jr., logró un podio en la Nascar Challenge y por su parte, su coequipero Rubén García Jr., obtuvo con Top-5 en la Nascar Peak.

Los autos #14 y #88 Canel´s/ Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc en línea de partida uno al lado del otro dentro de los diez primeros, la largada se ponía en marcha con la bandera verde en puesto uno, teniendo rápidamente los ataques de Rubén García Jr. quien del lugar 8 asciende al tercero y posteriormente al segundo dentro de los primeros giros, atrás de él buscando los huecos oportunos para poder realizar los embates Alex de Alba Jr. liderando la categoría Challenge.

Durante la primera mitad de carrera programada a 50 giros totales Rubén García Jr. #88 Canel´s/ Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc se mantenía en todo momento en el top tres mientras que Alex fue el líder de Challenge.

Venía la parada obligatoria de abastecimiento, los lugares no se perdían pero a lo largo de pocas vueltas tanto Rubén como Alex comenzaban a perder posiciones, buscando recuperarse el desgaste de los auto sería extenuante, al final después de una hora con seis minutos de carrera Rubén García Jr. culmina sexto general (quinto de la categoría Peak) mientras que Alex de Alba es octavo general y sube al podio como segundo de la categoría Challenge, con estos lugares ambos pilotos se mantienen dentro del top tres del clasificatorio general.

Al respecto Rubén García Jr. #88 Canel´s/ Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc señaló "Un fin de semana algo complicado, nuestros coches no fueron malos pero no lo que necesitamos para ganar el campeonato y a lo que estamos acostumbrados, creo que en Monterrey nunca fuimos los rivales a vencer o estuvimos a la altura de quienes sí lo fueron, al final los coches fueron competitivos que pudimos usar y exprimir al máximo en la carrera buscando un resultado que no nos afectara en el campeonato y así fue, la pelea por el campeonato 2021 sigue muy pareja con una ventaja mínima, quien gane la siguiente carrera se iría de líder, por esa parte positivo el fin de semana, sabemos que estamos hechos para más y si queremos ganar por cuarta ocasión el campeonato tenemos que trabajar y regresar a ser los rivales a vencer como años anteriores, afortunadamente estamos a buen tiempo para hacer los cambios necesarios para regresar y culminar la temporada lo más fuerte que se pueda".

Por su parte, Alex de Alba Jr. #14 Canel´s/ Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc dijo "Fin de semana que comenzamos en lo particular bien, mantuvimos un buen ritmo en todo momento dentro de las prácticas, pero sin ser de los favoritos, en carrera al auto le faltó un poco más, en general agradecido con el equipo Canel´s/ Logitech G/Laboratorios Tequis/Amanc que trabajaron duro para que consiguiera un nuevo podio que nos mantiene en el top tres de la clasificación general, en este tiempo en que llega la próxima carrera que será en Aguascalientes tendremos que trabajar muy fuerte si queremos recuperarnos y regresar a los altos niveles como es que está acostumbrado el equipo".