Alex de Alba Jr., listo para Chiapas

El estado de Chiapas se prepara para recibir la segunda fecha de la temporada 2026 de la NASCAR México Series, donde el AGA Racing Team y su piloto potosino Álex de Alba Jr. intentarán sacarse la espina tras un arranque complicado y, al mismo tiempo, defender su etiqueta de favoritos.

La competencia denominada "Chiapas Extraordinario Por Naturaleza 200" se disputará este 29 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, escenario donde De Alba Jr. ya sabe lo que es ganar, luego de imponerse en la más reciente visita de la categoría a este circuito.

El inicio de campaña no ha sido sencillo para el AGA Racing Team en su objetivo de refrendar el campeonato. Actualmente, el equipo se ubica en la quinta posición general con 40 puntos, por lo que su prioridad inmediata será colocarse dentro de los 10 primeros lugares que otorgan acceso al "Chase" por el título.

Al volante del auto #14 AGA de Manzana, De Alba Jr. enfrentará uno de los trazados más exigentes del calendario: un óvalo de 1,200 metros caracterizado por su intensidad y constantes contactos entre competidores, lo que lo convierte en una prueba clave para las aspiraciones del equipo.

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La actividad en pista arrancará el sábado con prácticas y sesión de calificación, mientras que la carrera principal se llevará a cabo el domingo a las 13:40 horas, con un total de 200 vueltas programadas.

Con el antecedente del triunfo en este mismo escenario, el piloto potosino llega como uno de los principales contendientes, decidido a repetir la hazaña y encaminar su temporada rumbo a la defensa del título en la NASCAR México Series 2026.