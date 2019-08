Alex García, a un paso del podio en la F4

El domingo pasado se corrió la última fecha triple del campeonato Fórmula 4 en el autódromo de la ciudad de México, con una carrera el día sábado, donde Alex García, con el auto #31 de Multiplica Tu Nomina – Ram Racing, partió desde la casilla 8 y en la vuelta 1 recibió un contacto que le daño las alas delanteras y ya no pudo seguir atacando, por lo culminó en el lugar 8.

Para la carrera 2 las cosas pintaron diferente para el joven piloto comenzó a trabajar en la pista y cruzo la meta en el top 5 sumando buena cantidad de puntos, ya para la última de la temporada, fue aún mejor, dando un carrerón, peleando contra Emiliano Richards, y contra el canadiense Nico Crhistodoulou, por el último escalón del podio, lo que dejó muy contentos a sus seguidores, patrocinadores, y familia.

"Terminamos esta temporada, hicimos lo que pudimos en cada fecha, subimos al podio en 3 ocasiones, y definitivamente nos faltó esta última carrera estar ahí, pero lo buscamos hicimos una muy buena carrera en la final, nos sentíamos muy a gusto con el balance del auto y eso nos dio el poder pelear lado a lado con varios pilotos que tienen más experiencia que yo, dejamos constancia en esta fecha final. Lo del sábado fue un accidente de carrera que me dejó el auto dañado más aun así, terminamos y para el domingo fue diferente disfruté mucho las dos carreras, y por lo que me dijeron en el equipo y la gente que fue a vernos a la pista todo estuvo bien, así que para mí eso es lo mejor, terminamos esta temporada como el sub líder de novatos y 5to. de la general, fue un buen año, gracias a Multiplica Tu Nomina, a mi padre, y al equipo Ram Racing que es el equipo campeón, esperen noticias, regresaremos muy fuertes", resaltó Alex.

Llegó a su final una exitosa temporada más de la FIA F4 Nacam con un nuevo campeón mexicano, Manuel Sulaimán, compañero de Alex García, con el equipo Ram Racing.