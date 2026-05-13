Alex Ibarra rescata puntos en Super Copa

En medio de las altas temperaturas que se registraron en el bajío mexicano, se disputó la cuarta fecha de la Súper Copa en la ciudad de León, donde la categoría Fórmula 5 vivió intensas acciones correspondientes a la tercera carrera de su temporada.

El piloto potosino Alex Ibarra logró rescatar un resultado positivo luego de un complicado inicio de actividades durante las prácticas y sesión de calificación, en las que el equipo tuvo dificultades para encontrar la puesta a punto ideal de su monoplaza.

Tras arrancar desde la posición 12 de la parrilla, Ibarra enfrentó una carrera complicada en un circuito donde las oportunidades de rebase fueron limitadas debido a las características angostas de la pista. Sin embargo, los ajustes realizados antes de la competencia permitieron mejorar considerablemente el desempeño del auto.

"Tuvimos un día de prácticas y calificación complicado, no encontrábamos la puesta a punto, calificamos en el lugar número 12, sabíamos que iba a ser complicado el domingo, ya que al ser una pista angosta es difícil rebasar; sin embargo, encontramos el problema, corregimos, mantuvimos el ritmo, nos mantuvimos fuera de los contactos y culminamos séptimo general y quinto de nuestra categoría Pro 1, rescatamos puntos que veíamos perdidos", comentó el piloto potosino.

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Con este resultado, el piloto ya se enfoca en la próxima cita del campeonato, la cual se celebrará en agosto dentro del tradicional SpeedFest en el Autódromo Hermanos Rodríguez. "Ahora a pensar en Ciudad de México, una fecha que anhelo correr", concluyó Alex Ibarra.