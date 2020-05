Alex Smith ya entrena tras casi perder la pierna

Estuvo a punto de morir, de perder la pierna y después de 17 cirugías, Alex Smith está de regreso. La recuperación de Alex Smith de una pierna rota y las infecciones subsiguientes se clasifica como nada menos que increíble.

Los médicos preocupados por Smith pensaron que el quarterback podría no sólo perder la pierna sino la vida en las semanas posteriores a la lesión. Este jueves, Smith cumplió 36 años y para celebrarlo, su esposa Elizabeth publicó imágenes notables de Smith haciendo ejercicio en su página de Instagram.

Si una imagen vale más que mil palabras, los videos de Smith pasando por ejercicios podrían no tener precio. Aún no se sabe hasta qué punto la pierna de Smith podrá enfrentar desafío de futbol americano profesional, pero esas preguntas merecen no hacerse ahora.