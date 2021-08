Alexa deja en el aire su futuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexa Moreno quien consiguió un histórico cuarto lugar en la prueba de salto a caballo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue recibida en su tierra, Mexicali, Baja California, por sus patrocinadores, por quienes la apoyaron localmente, la gimnasta dejó en duda su participación en un próximo ciclo olímpico, hacia París 2024... "No voy a decir ni si, ni no... Dejémosle así".

Moreno no se arrepiente del cuarto lugar conseguido, ni se queja del poco apoyo que se tuvo para llegar tan lejos.

"Estoy feliz", dice, "satisfecha con lo que hice. Íbamos por un sexto lugar y logramos un cuarto, cerquita del tercero, pero no hay nada de qué arrepentirse, hicimos todo lo que se pudo y en mí no estuvo".

Con su participación en Tokio, la fronteriza espera que su actuación olímpica, sirva de ejemplo a la gente que viene debajo: "Yo quisiera que de alguna manera, esto sea como abrir una pequeña puerta para las generaciones que vienen abajo. Somos un país desconocido en este deporte, pero demostramos que en Latinoamérica hay buena gimnasia... Ojalá que nos podamos acercar a las potencias algún día".

Alexa Moreno considera que en México se necesita un sistema que funcione, describió que "estamos como en el kínder a nivel nacional en gimnasia, falta capacitación a los entrenadores y gimnasios en condiciones para tener un nivel de elite, hay que tratar de igualarnos a los que tienen todo para hacer el deporte".

Risueña, muy nerviosa al enfrentarse contra los medios, a los que se les limitó en las preguntas, confesó que el año antes de los Juegos fue muy difícil: "Los deportistas estábamos en el punto más alto cuando nos dijeron que se posponían un año los juegos, fue muy complicado tanto física como emocionalmente. Se sintió mucha impotencia, pero bueno...".

Tuvo sus problemas en lo particular, "varias lesiones, no salí a competir en casi dos años. Había que tratar de controlar las emociones, no salí a campamentos ni ninguna competencia", Moreno llegó directo a participar en Tokio 2020 y próximamente tendrá que ser operada del hombro.

Participación en los juegos olímpicos

Sobre el resultado de México en la justa veraniega consideró que la Delegación Mexicana hizo un excelente papel. "Estuvimos peleando por entrar a las medallas. Los quiero felicitar a todos. Se vio que había pasión y ganas por estar ahí".

Al ser cuestionada sobre la situación mental que enfrentan los deportistas Alexa comentó que "la frustración es difícil, pero hay que comprender que así es el deporte y hay que tener paciencia".

Enfatizó que hay que valorar lo que se hizo en el continente asiático: "Por tantas cosas que vivimos en el camino. En lo personal, nos faltó un poco para llegar al tercero, pero en perspectiva estoy satisfecha con el papel que hicimos. Aprendí mucho sobre la disciplina, mi entrenador me hizo ser más segura de mis movimientos, lo que al inicio no tenía, la disciplina destaco. Fue de gran ayuda".