Alexander Zverev jugó con fiebre en Roland Garros

Alexander Zverev, después de ser eliminado en la cuarta ronda de Roland Garros, reveló que jugó con fiebre.

El alemán fue superado por el italiano Jannik Sinner (6-3, 6-3, 4-6 y 6-3), en un cotejo que se vio cansado y con tos durante todo el partido, aunque explicó que sus resultados por Covid-19 salieron negativo.

"Sí, ¿qué puedo decir? Estoy completamente enfermo. No puedo respirar, como pueden escuchar en mi voz. También tuve fiebre. No estoy en mi mejor estado físico y creo que eso hizo efecto durante el partido", comentó Zverev al ser eliminado.

El germano explicó que en la ronda anterior, frente a Marco Cecchinato también se sentía enfermo y añadió que se volverá a aplicar la prueba para detectar coronavirus.

"Para ser honesto, calenté hoy y no debí haber jugado".