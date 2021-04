Alexis Canelo va por el título de goleo del Guardianes 2021

En la historia de los Diablos Rojos del Toluca han estado varios delanteros campeones de goleo. Vicente Pereda, Amaury Epaminondas, José Cardozo, Bruno Marioni, Diego Alonso, Héctor Mancilla, Pablo Velázquez A todos ellos quiere unirse Pedro Alexis Canelo.

El argentino lidera la tabla con once tantos y fuera modestia admite que quiere el título de goleador, claro, de la mano de los Diablos Rojos del Toluca.

"Queda un partido; quedan 90 minutos que es un montón. Como lo dije hace 10 fechas me veo ahí, me preparo para competir y nada, ojalá que el campeonato de goleo se lo lleve el mejor", dijo.

Canelo con once; Nicolás Ibáñez del Atlético de San Luis con diez, además de Jonathan Rodríguez de Cruz Azul, Santiago Ormeño de Puebla y Rogelio Funes Mori de Monterrey con nueve anotaciones, son quienes disputan este honor. "Nunca bajé, nunca dejé de competir, me mantuve ahí siempre, así que no voy a bajar los brazos, ahora que estoy tan cerca".

Más a pesar de pelear por el título de goleador, no pierde de vista las necesidades del equipo como se vio en el juego del domingo, donde asistió a Michael Estrada para su anotación. "Son situaciones. Yo, si veo mejor posicionado a mi compañero, obviamente se la doy para que la empuje.

"[Ante América] Michael la empujó; después se la volví a dar para que volviera a anotar, no le quedó nunca el balón y me devolvió la pelota, por suerte entró y sirvió para que aumentemos la ventaja y podamos tener un partido más tranquilo".

Los Diablos tienen la dosis de motivación necesaria para buscar un cierre ganador, tras alzarse con un triunfo sobre las Águilas. "Los chicos hicieron un gran sacrificio, un gran partido más que nada.

"Nos merecíamos un triunfo de estas características con un gran rival, que está en los primeros puestos así que contento con los chicos porque se lo merecen. Nos preparamos día a día, nunca se rindieron y nunca dejaron de creer en este equipo", señaló.