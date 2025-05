Alexis Vega contó cómo le afectaron las críticas

El gran protagonista del título número 11 en la historia del Toluca es, sin lugar a dudas, el atacante Alexis Vega, que además de capitán es el referente e ídolo del equipo y de los aficionados escarlatas; sin embargo, no siempre fue un jugador querido por el público.

En una entrevista con David Faitelson en Televisa, el autor del segundo gol que confirmó el título de los Diablos reveló cómo vivió la última etapa en Guadalajara con las Chivas, donde era criticado constantemente por sus actitudes fuera de la cancha y su falta de resultados dentro de ella.

"Yo soportaba porque vivía y conllevaba las críticas día a día, pero cuando pasa el tema a la familia es súper delicado. Mi familia ya no iba a los estadios y no disfrutaban verme jugar. A mí me mataba en la cancha cuando escuchaba que me gritaban y mi familia estaba en la tribuna o que se metían con ellos, era algo que me ponía muy triste, pero hablé con mi familia y dije que estuvieran tranquilos", confesó Alexis.

Sin embargo, también contó cómo logró superar ese momento de su carrera.

"Durante mucho tiempo les pegó mucho, pero tuvimos pláticas con psicólogos y entendimos que no hay que darles importancia a esas personas. Ahora mi esposa y todos aprendimos a lidiar con esos temas y nos reímos de los memes", agregó.

Mantiene vivo el sueño de jugar en Europa

El capitán del Toluca habló tras conquistar el campeonato del torneo Clausura 2025 frente al América. Alexis Vega, referente del título escarlata, es considerado el mejor futbolista mexicano de este semestre en el futbol mexicano y los aficionados sueñan con verlo jugar en Europa.

El autor de una asistencia y un gol en la final contra las Águilas reveló en entrevista con David Faitelson que mantiene vivo el sueño europeo.

"Si sale una oportunidad de jugar en Europa créeme que lo voy a tomar y si sale la oportunidad de renovar con Toluca también lo voy a hacer", respondió Alexis ante el cuestionamiento del conductor de Televisa.

Por ahora no hay ofertas oficiales del viejo continente por el atacante de la Selección Mexicana, que también ha estado en el radar del América en caso de clasificar al Mundial de Clubes.