Alexis Vega no tiene fecha de regreso a las canchas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Ni el cuerpo médico del Guadalajara tiene fecha de cuándo podría regresar Alexis Vega a las canchas porque el tiempo puede variar dependiendo de que las molestias vayan desapareciendo, y, para que no vuelva a recaer en este problema, debe mantener un peso específico, así lo señaló el técnico rojiblanco Veljko Paunovic.

"Es una lesión que una vez controlándola, podrá estar en el campo y rendir al máximo, pero nunca dejarse de cuidar. Él ha aprendido que debe estar al pendiente de su estado físico de manera permanente, prácticamente esa es la clave para que no haya ninguna recaída, que esté siempre en buena forma, en buen tono muscular, en su peso, en su mejor predisposición física".

El estratega mencionó que Vega ha entendido que debe estar en su peso ideal, que no puede relajarse porque eso perjudica a su salud, a su profesión y, por ende, al equipo al estar fuera del campo.

Lo ha visto entregado en su recuperación, trabajando al máximo, pero, para su regreso, todavía falta tiempo.

"Está evolucionando muy bien, está trabajando con el departamento de recuperación y de reintegración al juego. Se encuentra en la última fase de recuperación, puede tardar una o dos semanas, quizá un poco más. No quiero dar ningún pronóstico, pero está ya en la última fase de recuperación".

Vega estará regresando a las canchas, en el torneo local, hasta que se termine la Leagues Cup. Cuando se reinicie el torneo, entonces estaría en posibilidades de ser elegible por el pastor rojiblanco.