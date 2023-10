Chivas le responde a la FMF

Chivas y Mazatlán disputaron un partido adelantado en la Liga MX. El choque fue de la Jornada 11 y en él estuvo la polémica sobre Joaquín Esquivel, quien salió a la banca, pero con cinco amonestaciones acumuladas, lo que en teoría sería un juego de suspensión, pero todo acabó en un embrollo más grande.

El futbolista acumuló dos tarjetas amarillas con Necaxa y otras tres con el Mazatlán, por lo que para el encuentro en el Estadio Akron "no tendría que haber aparecido", pero en un documento que la FMF le hizo llegar al club sinaloense, se puede ver que ahí aparecían sólo tres (las que le sacaron con Mazatlán), por lo que para ese juego, estaba disponible.Este miércoles la FMF señaló que fallas en el sistema sólo contabilizaron las tres más recientes, por lo que Chivas respondió con un comunicado en el que sentenciaron que una falla de ese estilo "no justifica el incumplimiento de los reglamentos"."Más allá de tratarse de un caso específico que involucra al Club Deportivo Guadalajara, esta situación debe sentar un precedente para el crecimiento y la evolución del ecosistema del futbol mexicano", dice uno de los párrafos del mensaje de los rojiblancos."Si todos en el futbol mexicano buscamos un cambio de fondo para erradicar todos los vicios existentes en cualquier nivel, parte de la base para propiciarlo es defender y hacer cumplir las normas y reglamentos que la misma FMF estipula para regirnos; por ello no se puede dejar de señalar que una falla tecnológica no justifica el incumplimiento de los reglamentos".El duelo terminó 1-3 en favor de los mazatlecos.