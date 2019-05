Alfonso Sosa ve cerrada la lucha por la permanencia en Liga MX

La experiencia con Leones Negros y Necaxa, le dictan a Alfonso Sosa, que no debe mezclar lo sentimental con el trabajo, es decir, que no toda la plantilla que le ayudó a ascender al San Luis estará en la Liga MX. En los anteriores ascensos, mantuvo jugadores por agradecimiento al esfuerzo y al final, no le dieron los resultados esperados, así que ahora todo eso queda de lado porque armará un equipo competitivo.

"Los jugadores del Ascenso, por ejemplo, la idea es que se queden los 11 que habitualmente estuvieron jugando y después si es tener al menos dos jugadores por posición. La idea es en cada una de las posiciones buscar alternativas, buscar opciones, pero estaríamos contemplando entre 8 y 10 jugadores que vengan para el siguiente torneo".

Si algo tendrá San Luis, es corazón en la Liga MX, no regalarán nada y estarán eligiendo a los refuerzos de acuerdo a un perfil puntual, porque se estarán jugando la permanencia con plantillas como Querétaro, Chivas, Atlas, Lobos y Veracruz, por mencionar a los más pegados en el descenso.

"Va a estar peleado, va a estar cerrado. A la espera de lo que suceda con Veracruz, no seriamos el único equipo el cual arranquemos de cero en el porcentaje, pero además están involucrados lo que es Chivas, Atlas, el mismo Querétaro, los demás están un poco más despegados, Lobos también por ahí, como es su segundo año un poco involucrado, no tanto, pero yo creo que si va a estar cerrado ahí".

Directivos deben dar más oportunidad

El técnico de San Luis puntualizó que lo hecho por Ignacio Ambriz, debe ser sin lugar a dudas un ejemplo para muchos dirigentes, que lejos de dar oportunidad al joven entrenador mexicano, siempre buscan al extranjero y tienen toda paciencia, contrario a lo que sucede con el nacional.

"Por ejemplo, lo que ha hecho 'Nacho' Ambriz con León es algo extraordinario, pero como es un entrenador de bajo perfil no se destaca tanto, se destaca, pero no como han hecho otros entrenadores que con menos siguen viviendo todavía de esos resultados. Yo creo que es para destacarse y si, es ir encontrando también nosotros provocar con nuestra preparación esas oportunidades".

"Poncho" está feliz programando todo lo que viene, ajustando la logística del San Luis, al tanto de las contrataciones y disfrutando el momento, al cual solamente le falta algo para que sea perfecto, el haber festejado con sus padres, quienes hace algunos años se adelantaron en el camino.

"Seguramente lo están disfrutando, pero me hubiera gustado verlos, que lo disfrutaran en vida como cuando me toco que lo hicieran cuando yo jugaba, que me toco ser campeón. A ellos se los dedico, por todo lo que hicieron por mí y a mi familia, que está siempre, a ellos les tocas las malas y me inyectan energía".