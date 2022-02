Álvaro Dávila explota contra Orbelín y Romo por "falta de ambición"

Álvaro Dávila, presidente deportivo de Cruz Azul, se quejó abiertamente de Orbelín Pineda y Luis Romo, ya que asegura que a ambos jugadores les faltó ambición.

Dávila aprovechó para acusar a los representantes de este par de futbolistas, y asegurar que no tienen el manejo correcto de sus carreras, ya que buscan ganar más dinero que el propio jugador.

"Hablé con ellos muy poco, siempre dijeron que todo querían que fuera visto con sus representantes y con ellos sí me enojé mucho por momentos desagradables, en especial con el manejador de Orbelín. Como equipo e institución no nos merecemos que se priorice que estos señores que están en medio quieran ganar más dinero que el jugador, que les tengan lavado el cerebro con eso de irse a Europa. Hay que hacerlo con respeto, que reconozcan lo que el club aportó a ellos en su momento", comentó.

"Cuando se van diciendo que por ganar un título no le deben nada al club, se me hace una... Es muy poco ambicioso el conformarse con un campeonato, que eso lo digan Messi o Cristiano Ronaldo, pero esos que con un campeonato se dicen satisfechos me parecen muy poco ambiciosos", dijo Dávila en una plática con Javier Alarcón.

Ante la baja de Romo, Pineda y otros jugadores importantes de Cruz Azul, Dávila se movió en el mercado y logró el fichaje de 8 jugadores importantes a un bajo costo.