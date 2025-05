Álvaro Fidalgo descarta jugar con México en el Mundial 2026: "No me veo en la Selección"

La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca, llenando con el paso de los meses de expectativa a los aficionados mexicanos, quienes esperan ver una gran actuación del equipo de Javier Aguirre.

El entrenador del Tricolor buscará en la previa llevar un equipo con gran calidad, que pueda en su participación hacer historia en la máxima justa de la FIFA, un evento ha significado para futbolistas naturalizados la oportunidad de representar a México.

Una idea que se encuentra lejana en la mente de Álvaro Fidalgo, atacante español del Club América, quien en los últimos meses se ha convertido en uno de los candidatos para vestirse de verde.

En una reciente entrevista, el delantero cerró la puerta de formar parte del equipo mexicano en el Mundial, al asegurar que no pasa por su mente llegar al equipo de Aguirre, al reiterar que desconoce que puede ocurrir en el futuro.

"Al final tengo un contrato de un año y es un tema muy complicado. Es un tema que no sé exactamente cómo está aparte como dices, hay un seleccionador que a lo mejor no le gusto, es un tema que es difícil. Como queda tanto tiempo no sé qué decir. No sé qué va a ser de mi a corto, ni a largo plazo. La verdad al día de hoy si tú me dices, ya lo pensaste, ya lo proyectaste, la verdad no, estoy enfocado en el presente, en lo que pasa ahora mismo y no llegue a pensar que si, por muchos motivos no me veo en la Selección Mexicana", mencionó en entrevista con ESPN.

Fidalgo, quien por su entrega se ha convertido en un referente del cuadro azulcrema, aprovechó el espacio y habló del gran nivel del futbol mexicano, asegurando que en su posición hay talento para nutrir a la Selección Mexicana.

"Hay muchos en la posición, pues ahora mismo por ejemplo de cinco vienen haciendo muy bien las cosas: Edson, Lira, Isra (Reyes) te puede jugar muy bien de lateral derecho, central, de contención; de 8 está ´Chiquito´ Sánchez, Luis Chávez, Charly, Marcel Ruíz, viene Elías Montiel que es un joven muy bueno; de 10 puedes usar muy bien a Juli, tienes a Orbelin, a Romo, hay grandísimos jugadores", finalizó.