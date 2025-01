Polémica entre Álvaro Morales y Martín Anselmi por cambio a Porto

Álvaro Morales explotó contra el entrenador argentino Martín Anselmi, quien dejó a Cruz Azul en los días pasados para ir a Europa a tomar las riendas del Porto de Portugal.

El conductor de ESPN durante una emisión del programa "Generación Futbol", le dedicó una serie de palabras al ahora técnico de los Dragones, a quien le deseó "todo el mal" y de paso "que fracase en casa equipo en el que usted esté".

"A nombre de esa pasión (la de Cruz Azul), de esos corazones rotos, de esas lágrimas, de esos aficionados que se habían ilusionado con usted, a los que usted diría 'siempre acá', a nombre de todo el cruzazulismo, yo le deseo a usted que en lo profesional le vaya muy mal y que fracase profesionalmente en todos sus proyectos, señor Anselmi", apuntó.

"Le deseo todo el mal en su carrera profesional. En su vida personal que le vaya muy bien. Que fracase en cada equipo en el que usted esté", añadió.

Álvaro Morales criticó las palabras de Martín Anselmi en su presentación con el Porto

El pasado lunes, Martín Anselmi fue presentado en Porto como el nuevo técnico del ese club. Junto a su familia y cuerpo técnico, el nacido en Argentina ofreció sus primeras palabras como timonel de los Dragones.

"No compren lo que les están vendiendo; saben cómo operan y lo conocen mejor que yo. Me prometieron que me dejarían ir, negociaron, llegaron a un acuerdo y aceptaron una propuesta del Porto. Sin embargo, cuando todo estuvo listo para su formalización, cambiaron las reglas del juego. Me difamaron y me ensuciaron a través de los medios de comunicación. Cruz Azul sabe que solicité una conferencia de prensa para despedirme de los hinchas en México", mencionó el extécnico de los de La Noria.

Ante estas declaraciones, Álvaro Morales cuestionó algunas de esas frases con las que Anselmi lanzó dardos al equipo capitalino.

"(Martín) Anselmi tomó a Cruz Azul en el lugar 14, ahora lo deja en el 15", inició la crítica de Morales hacia el estratega sudamericano.

"¿Quiénes aceptaron, quiénes? (su salida al Porto) ¡Nombres! En el aeropuerto se presentaron los medios, ahí hubiera hablado", expresó Morales en la mesa de debate.