Amaury Vergara quiere a Carlos Vela en Chivas

Amaury Vergara, dueño del club Guadalajara, confesó que sigue teniendo a Carlos Vela entre sus planes, pues espera que en algún momento el delantero forme parte del Rebaño.

"Sería algo increíble que estuviera en Chivas un jugador, como Carlos Vela cualquier mexicano con talento y con una carrera de éxito debería ser considerado, ¡y es considerado por Chivas! Que las circunstancias se puedan dar habrá que verlas en su momento", dijo en entrevista a TUDN.

No le interesa que Vela, quien ahora juega en al LAFC de la Major League Soccer, pudiera llegar ya en la parte final de su carrera. "Que vengan grandes figuras a cerrar su carrera en Chivas es una oportunidad padrísima".

El modelo del club Guadalajara en este momento, dice, "debe tener un 70 o un 80 por ciento de jugadores de cantera y que solo el 20, 10 por ciento de esos jugadores puedan venir de otros equipos o de Europa".

Eligió la aportación de Oribe Peralta en el equipo y negó que se piense en contratar a otro jugador proveniente del. América. "No siempre la aportación de un jugador es en la cancha. El balance es bueno porque tiene mucho que aportar a este club, ha aportado su liderazgo, su experiencia, es un gran ser humano".

Y espera no volver a echar mano de algún futbolista proveniente del América. "En lo personal preferiría que no se diera así porque es importante esta rivalidad que tenemos".