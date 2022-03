Ambriz se echa la culpa de lo malo en el Toluca

México.- Ignacio Ambriz se echa la culpa de todo lo malo que pasa en el Toluca, los Diablos han perdido tres juegos seguidos, también tres en casa y no se le ve pies ni cabezas.

El culpable, sólo es Nacho Ambriz: "Es difícil hacer un análisis, pero me estoy equivocando, soy yo el culpable; no se transmitió nada, por ahí en el segundo tiempo quisimos reaccionar, pero sólo diez o quince minutos. No estamos finos en nada, así que si me tienen que criticar, es a mí. No pensé que me fuera a costar tanto, la gente dirá que cada quince días digo lo mismo, pero así es....Nos está pasando mucho en casa, después del minuto 60 es más fácil que me metan cinco que empatar y no le voy a quitar el mérito al Pachuca que está jugando muy bien".

Desde el inicio del juego, vio que las cosas estaban mal: "A los cinco minutos ya estábamos distraídos, no fuimos capaces de entender el partido, empezando por mí. Hice los cambios para hacer una sacudida. Hubo mejora, pero muy poca".

No le echa la culpa a nadie: "Yo soy el que les dice cómo pararse. Yo tomo la responsabilidad. Cuando te ganan 3-0 en casa, con nueve goles en contra, hay poco que decir, las cosas no se hacen bien".

Hay varios lesionados, entre ellos Leo Fernández, "pero reitero, no busco excusas. Yo pongo el pecho. El culpable soy yo".

-¿Hay apatía del cuadro rojo?

"El equipo entrena bien, lo hablé con Sinha, los veo tranquilos, llegamos a los exámenes ilusionados. ¿Apatía?, no lo he visto y yo lo detecto. Algo no transmito bien, y eso pasa en casa... Es muy fácil echar las culpas, pero el único culpable soy yo".