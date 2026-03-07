logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

América a prueba ante los Gallos Blancos

Por El Universal

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
América a prueba ante los Gallos Blancos

México.- El entorno de Las Águilas del América es muy abrumador y preocupante, los resultados no los han acompañado en el presente certamen. América debe limar las asperezas cuando se enfrente en la Jornada 10 del Clausura 2026 a los Gallos Blancos del Querétaro, el encuentro tendrá desarrollo en el Estadio Corregidora.

América viene arrastrando dos derrotas consecutivas, la primera ante Tigres, encuentro donde además no solo no consiguió los 3 puntos, sino que también recibió 4 tantos, por último, el encuentro más reciente, ante los Bravos de Juárez, encuentro en el cual fueron derrotados en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El mal presente que vive el conjunto dirigido por André Jardine no es la única preocupación en el Nido, pues en la jornada anterior Víctor Dávila salió lesionado y tuvo que abandonar el terreno de juego para posteriormente tomar rumbo hacia el hospital más próximo, pues en el desarrollo del trámite del encuentro, el jugador chileno disputó un balón, sin embargo, su pierna quedó atorada con el césped, provocando así una lesión en su rodilla que aparenta ser de gravedad.

A pesar de las adversidades, Las Águilas tienen en sus manos la oportunidad de comenzar a revertir la situación, pues a pesar de que el presente que viven no es bueno, tienen que saber aprovechar el encuentro ante los Gallos Blancos, pues juegan ante uno de los equipos sotaneros. Querétaro está en la penúltima posición con tan solo 6 unidades, mientras que el América está en la novena posición con once, una victoria podría regresarlos a zona de clasificación y darles ese envión anímico que necesitan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Carrera Saucito de Oro será este domingo
    Carrera Saucito de Oro será este domingo

    Carrera Saucito de Oro será este domingo

    SLP

    Redacción

    La competencia arrancará a las 7:00 horas con rutas de 12 y 5 kilómetros

    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026
    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

    SLP

    Redacción

    Presentan el torneo amateur que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril

    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol
    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

    SLP

    El Universal

    La novena mexicana mostró poder ofensivo y control en el juego ante Gran Bretaña

    Valverde rescata al Madrid en el agregado
    Valverde rescata al Madrid en el agregado

    Valverde rescata al Madrid en el agregado

    SLP

    EFE

    Anotó en el minuto 94 tras un disparo que desvió Marcos Alonso, evitando la derrota