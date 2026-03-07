América a prueba ante los Gallos Blancos

México.- El entorno de Las Águilas del América es muy abrumador y preocupante, los resultados no los han acompañado en el presente certamen. América debe limar las asperezas cuando se enfrente en la Jornada 10 del Clausura 2026 a los Gallos Blancos del Querétaro, el encuentro tendrá desarrollo en el Estadio Corregidora.

América viene arrastrando dos derrotas consecutivas, la primera ante Tigres, encuentro donde además no solo no consiguió los 3 puntos, sino que también recibió 4 tantos, por último, el encuentro más reciente, ante los Bravos de Juárez, encuentro en el cual fueron derrotados en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El mal presente que vive el conjunto dirigido por André Jardine no es la única preocupación en el Nido, pues en la jornada anterior Víctor Dávila salió lesionado y tuvo que abandonar el terreno de juego para posteriormente tomar rumbo hacia el hospital más próximo, pues en el desarrollo del trámite del encuentro, el jugador chileno disputó un balón, sin embargo, su pierna quedó atorada con el césped, provocando así una lesión en su rodilla que aparenta ser de gravedad.

A pesar de las adversidades, Las Águilas tienen en sus manos la oportunidad de comenzar a revertir la situación, pues a pesar de que el presente que viven no es bueno, tienen que saber aprovechar el encuentro ante los Gallos Blancos, pues juegan ante uno de los equipos sotaneros. Querétaro está en la penúltima posición con tan solo 6 unidades, mientras que el América está en la novena posición con once, una victoria podría regresarlos a zona de clasificación y darles ese envión anímico que necesitan.

