SOBRIOS ESPONSALES

Renata Castillo Argüelles y Alfredo Hernández Díaz Infante efectuaron sus esponsales, en una sobria ceremonia.

Sus papás: Héctor Castillo y Ana María Argüelles, Alfredo Hernández y Benilde Díaz Infante testificaron el enlace.

Estuvieron los hermanos de los novios, seres queridos y amistades cercanas, en la celebración religiosa, efectuada en el Templo de San Francisco de Asís.

El sacerdote exhortó a los novios a buscar siempre el bien y la felicidad común.

Los jóvenes enamorados intercambiaron sus promesas de fidelidad y, ante Dios, se dieron el "Sí acepto".

Al final recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde compartieron su felicidad con los invitados.