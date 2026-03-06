logo pulso
Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

SOBRIOS ESPONSALES

EL DÍA MÁS FELIZ DE SUS VIDAS

Por Maru Bustos PULSO

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
Renata Castillo Argüelles y Alfredo Hernández Díaz Infante efectuaron sus esponsales, en una sobria ceremonia.

Sus papás: Héctor Castillo y Ana María Argüelles, Alfredo Hernández y Benilde Díaz Infante testificaron el enlace.

Estuvieron los hermanos de los novios, seres queridos y amistades cercanas, en la celebración religiosa, efectuada en el Templo de San Francisco de Asís.

El sacerdote exhortó a los novios a buscar siempre el bien y la felicidad común.

Los jóvenes enamorados intercambiaron sus promesas de fidelidad y, ante Dios, se dieron el "Sí acepto".

Al final recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, los nuevos esposos llegaron a la espléndida recepción, donde compartieron su felicidad con los invitados.

Tendencias de uñas en México
SLP

El Universal

Diseños florales y minimalistas destacan en la manicura de primavera con tonos cálidos.

Ayer, hoy, mañana
SLP

Alicia Villasuso

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"
SLP

Estrella Govea

Una plática centrada en el coleccionismo y la lectura cultural de las antigüedades

INAUGURAN GALERÍA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
SLP

Redacción

ABRE CON HOMENAJE Y DIÁLOGO ENTRE ARTE Y ARQUITECTURA