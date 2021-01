América con poco tiempo para definir plantel para el Guardianes 2021

Andrés Ibargüen publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, que abrió la puerta a varias especulaciones. El ecuatoriano que no suma ni un minuto en el torneo, parece ser el jugador indicado para irse del equipo y todo indica que sería rumbo a Estados Unidos, a la MLS.

"Se paga un precio por ir tras tus sueños, pero se paga un precio más alto por quedarte en el mismo lugar". La frase podría indicar que Ibargüen se quedará en el equipo, aunque no sea tomado en cuenta, simplemente por una razón: Quiere seguir cobrando su alto salario.

La oferta en la MLS no le cubriría su sueldo, así que la decisión acabaría por enterrar las ilusiones de Nicolás Castillo por ser registrado. El chileno se pone en forma después de las trombosis sufridas que lo han alejado de las canchas. Si no hay bajas de extranjeros en las Águilas, el andino simplemente se quedará sin jugar.

Roger Martínez, el otro jugador avocado a irse del plantel, está por la misma situación, no se irá del club si no encuentra a un equipo que le pague lo mismo o más, pero quizá habría una tercera opción, se habla de que Sergio Díaz no le ha llenado el ojo a Santiago Solari en los entrenamientos, así que a pesar de su pasado por las inferiores del Real Madrid, estaría en la mira para ser el sacrificado. Los registros en la Liga MX cierran al terminar este mes de enero.