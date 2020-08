América deja escapar la victoria ante el Necaxa

El América no sabe ganarle al Necaxa; no lo hace en la Liga MX desde el Apertura 2017. Rápido se les acabó el encanto al técnico Miguel Herrera y a los suyos que tiraron una racha de dos victorias, para conformarse con su primer empate del Guard1anes 2020 (1-1).

A temprana hora las Águilas se llevaron un susto. Joao Rodríguez parecía que abría el marcador (3'), más la jugada no procedió por fuera de lugar.

Ya en estado de alerta, los de Coapa pegaron primero con una genialidad de Viñas (5'). Con todo y la marca personal, el charrúa bajó con lucidez un servicio largo y de media vuelta disparó a las redes de Luis Malagón, para el 0-1.

Con la mínima ventaja, los azulcrema regresaron a un estado de sobriedad, mientras que la localía poco a poco se hizo presente en el sector contrario, con un Lucas Passerini que fue un constante dolor de cabeza para la zaga americanista.

El delantero argentino estuvo cerca de dañar las redes de Guillermo Ochoa, en un remate de cabeza que pasó desviado, aunque Idekel Domínguez dio el aviso más peligroso, un tiro que besó el travesaño.

El protagonismo también fue para el videoarbitraje. En reiteradas ocasiones, el juez central Isaac Rojas se auxilió del VAR para aclarar jugadas puntuales, una de ellas, la que arruinó con justicia la noche del América, por un penalti a favor del conjunto necaxista.

La tecnología exhibió un pisotón de Luis Reyes sobre Unai Bilbao dentro del área, por lo que el silbante sancionó con una pena máxima que Passerini hizo efectiva (50'), para descargar su ánimo goleador y sumar el primer punto de su club tras una serie de dos derrotas.

Y de no ser por "Memo" Ochoa y por las salvadas sobre la línea de Bruno Valdez, los capitalinos habrían regresado a casa con un peor resultado, aunque difícilmente se librarán de las críticas por el funcionamiento que fue a la baja. Ahora los de "El Piojo" no gustaron, pero tienen hasta el 13 de agosto, cuando reciban a Santos Laguna, para reafirmar el camino.

Por otro, el Necaxa de Alfonso Sosa se dio cuenta que tiene cualidades qué explotar para salir del fondo de la tabla; abren la cuarta jornada con el Mazatlán, el 11de agosto.