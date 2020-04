América derrota al FC Juárez en la eLiga MX; Rayados golea a los "Gallos Blancos"

Las Águilas agarraron "pichón" para quitarse la carga negativa que acumulaban en la eLiga MX. Nicolás Benedetti, al turno en la consola, se desquitó con una feria de goles sobre el FC Juárez (6-3)

Nico se llevó cientos de críticas en las redes sociales, luego de debutar con derrota -goliza del Puebla de Santi Ormeño- en el torneo espejo al Clausura 2020. Ahora, el colombiano mantuvo la calma y sacó a relucir su habilidad con el FIFA 20'.

El azulcrema no tardó en adueñarse del cotejo, con goles de Giovani dos Santos (2'), Roger Martínez (9') y Benedetti (28'), aunque los fronterizos -bajo el mando de Diego Rolan-, trataron de no alejarse en el marcador con un par de anotaciones, cortesía del personaje de Rolan (23') y de Angelo Sagal (45'+3).

En la segunda parte, las emociones continuaron por ambos gamers, aunque Benedetti no soltó la superioridad con golazos de su compatriota Roger (55') y dos más de él mismo en su versión virtual (81'); Fernández hizo el tercero de los Bravos (63'), pero de nada sirvió.

De esta manera, el club América encontró el desquite de su mal arranque y llega a seis puntos, mientras que FC Juárez se queda en los últimos lugares con una unidad.

En la quinta jornada, los capitalinos -y Gio al turno- se miden al Querétaro (26 de abril) y los fronterizos al Necaxa (24 abril).

Rayados golea a los Gallos Blancos

El Monterrey se recupera y de la mano de Eric Cantú se llevó su segunda victoria en la eLiga MX, luego de un contundente 5-0 sobre el Querétaro.

Los Gallos, bajo el control de Jeison Angulo, dieron batalla, pero ya muy tarde, cuando el equipo regiomontano ya lo dominaba 2-0 desde el primer tiempo.

El personaje de Rogelio Funes Mori (20'), letal en los videojuegos como en la vida real, abrió el marcador con un disparo de zurda.

La segunda anotación no tardó en llegar. Apenas tres minutos del cronómetro virtual, el volante Jesús Gallardo (23') aprovechó un pase filtrado que terminó por firmarlo en el fondo de la red.

En los últimos 45 minutos -tres minutos en tiempo real- Cantú resolvió la partida con el ingreso de Vincent Janssen (79', 85', 90'), quien se adjudicó tres tantos más, uno de ellos una joya por tratarse de una tijera.

Con el triunfo en la cuarta fecha, los Rayados alcanzan seis puntos y cambian la mira en su siguiente rival en la consola, el León.

Por su parte, los queretanos se estancan a media tabla, con sólo dos unidades y tendrán que sortear la quinta fecha contra la presión de las Águilas del América.

Ambos cotejos se disputarán este 26 de abril.