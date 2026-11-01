América empata con los Diablos

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México.- América y Toluca no defraudaron. El encuentro entre Águilas y Diablos siempre es garantía y en esta ocasión no fue la excepción. Vibrante empate a dos goles en el Estadio Banorte.

Polémica, emociones, goles, expulsiones... todo lo que un partido de esta talla demanda. Las Águilas vinieron de atrás en par de ocasiones para rescatar la igualada con un doblete de Henry Martín.

El uruguayo Federico Viñas pegó primero en una acción donde dejó ver mal a su compatriota Santiago Bueno y con un disparo entre las piernas de Luis Ángel Malagón, abrió el marcador en el Coloso de Santa Úrsula al minuto 42.

Así se fueron al descanso y el segundo tiempo aún tenía emociones que ofrecer. El ingreso de Miguel Borja (56´) le dio otra cara al América. La presencia ofensiva de las Águilas fue mayor con el colombiano y Henry Martín.

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Y la estrategia le resultó a Guillermo Almada. Seis minutos después, los azulcrema empataron el partido con anotación de Henry, "la Bomba" convirtió su noveno gol del certamen para confirmarse como el mejor delantero mexicano del momento.

La balanza se inclinó para el América, pero las llegadas no tenían peligro y en la recta final del partido Toluca sí supo hacer daño con el ingreso de Paulinho. El delantero portugués provocó un penalti para el Toluca y la expulsión para Santiago Bueno; Alexis Vega, después de que Luis Ángel Malagón detuviera el cobro desde los 11 pasos, anotó en el rebote para poner arriba a los escarlatas (87´).

Pero vencer al América no es sencillo. Los de Coapa no renunciaron y en un tiro de esquina encontraron la oportunidad de empatar. Federico Pereira sujetó a Miguel Borja y el árbitro Luis Enrique Santander no dudó en marcar el penalti y mostrarle la segunda amarilla al central uruguayo.

Henry Martín hizo válida la pena máxima y sumó su gol 10 del Apertura 2026. El capitán de los emplumados sigue en plan grande. Con este empate, América rescató el liderato con 29 unidades.