Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

WESTFIELD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Antes de que existiera "La familia Addams", existía Westfield.

El caricaturista Charles Addams, quien creó a la excéntrica familia ficticia, se inspiró para su característico estilo macabro en las elegantes casas victorianas, el cementerio histórico y otros lugares emblemáticos de su ciudad natal en Nueva Jersey.

Westfield abraza el legado de Charles Addams con AddamsFest

Hoy, la acomodada comunidad, a unos 25 millas (40 kilómetros) al suroeste de Manhattan, ha abrazado su legado fantasmal y cada octubre rinde homenaje a su hijo predilecto de humor oscuro con el AddamsFest.

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Los escaparates del centro se han transformado en lienzos temporales para escenas de temporada que representan a Homero, Morticia, Merlina, Pericles y el resto de la familia.

A lo largo del mes, hay eventos temáticos de Addams, entre ellos una exposición de arte, un festival de música y cerveza, un baile de máscaras y una competencia entre propietarios para ver quién logra la decoración más espeluznante en el jardín delantero.

"De verdad, todo el mundo se mete en esto", comentó la residente Kelly Heuschkel, cuya hija pequeña se disfrazará, como corresponde, de Merlina Addams este Halloween. "Creo que aquí la gente decora más para Halloween que para Navidad".

Joy Fox estuvo entre los visitantes sorprendidos de que un pueblo tan aparentemente pintoresco pudiera haber inspirado algo tan mórbido.

"Parece un suburbio muy agradable", señaló la residente de Cleveland, Ohio, mientras pasaba junto a la casa de infancia de Addams una tarde reciente. "Crecí viendo ´La familia Addams´".

Origen y crecimiento del festival AddamsFest en Westfield

AddamsFest es anterior al más reciente resurgimiento de "La familia Addams".

El festival, que dura un mes y celebra su novena edición, se puso en marcha cuando el exalcalde del pueblo buscó algo exclusivamente propio de Westfield para que la localidad celebrara.

Dawn Mackey, exconcejala municipal que ayudó a fundar AddamsFest, admite que al principio hubo cierto escepticismo cuando se planteó por primera vez la idea de apoyarse en el legado de Addams.

"Mucha gente ni siquiera sabía que él era de aquí", contó.

Pero Mackey afirmó que supo que los organizadores habían dado en el clavo cuando una familia visitante una vez le recitó su itinerario de Halloween de tres paradas: Salem, Massachusetts; Sleepy Hollow, Nueva York; y Westfield.

"Sentí que ese fue el momento", expresó.

Mackey dijo que fue pura "serendipia" que el festival se lanzara en 2018, el año anterior al estreno de la película animada de "La familia Addams", seguida por su secuela en 2021.

La exitosa serie de Netflix "Wednesday" ("Merlina"), centrada en la hija taciturna y ferozmente independiente de la familia, también ayudó a presentar a una nueva legión de fans a la aterradora familia.

Recorridos y patrimonio cultural relacionados con Charles Addams

Más allá de los eventos del festival, los visitantes pueden recorrer a pie algunos de los lugares de interés del pueblo. Un sendero patrimonial autoguiado abarca puntos emblemáticos que influyeron en el arte de Addams.

En la casa de infancia de Addams, de estilo colonial, un marcador histórico indica que su abuela vivía en el ático y se cree que fue la inspiración para la abuela Addams ficticia.

Cerca de allí, a lo largo de la calle por la que probablemente el joven Addams caminaba para ir a la escuela, hay una casa de la época victoriana que ayudó a inspirar la imponente morada gótica de la familia ficticia. Una versión en miniatura de la mansión ficticia de la familia se encuentra en medio de un estanque en el centro del pueblo.

Más adelante, hay un viejo cementerio junto a una iglesia blanca con campanario, lleno de lápidas que datan de la época colonial y que, según las autoridades, el joven Addams frecuentaba.

Un cine histórico con una marquesina de estilo antiguo alberga una exposición de arte que muestra una selección de obras de Addams prestadas por la fundación de su familia, junto con piezas relacionadas de artistas locales.

También se recortó y preservó una sección completa de la pared de un granero para exhibir un dibujo de un esqueleto a tamaño real hecho por un Addams joven.

"Todo el granero estaba lleno de grafitis, excepto esta pieza", explicó Mackey. "Era como si, década tras década, los adolescentes que se reunían en este granero aún sintieran reverencia, aunque no supieran quién dibujó esto".

Mackey sostiene que Addams se adelantó a su tiempo, al dibujar personajes femeninos principales fuertes y familias peculiares que siguen resonando generaciones después.

Addams pasó la mayor parte de su carrera como caricaturista de la revista The New Yorker, que publicó muchas de sus viñetas de la familia Addams, incluida la primera, en 1938. Murió en Nueva York en 1988 a los 76 años.

En la exposición de arte de Addams, Mackey destacó una obra que muestra a Merlina y Pericles esperando junto a la chimenea la llegada de Santa en Navidad. Pero en lugar de dejar leche y galletas, los traviesos hermanos avivan el fuego rugiente para quemar a Santa Claus cuando baje por la chimenea.

"Todo pueblo sano tiene secretos y un lado oscuro. Creo que él vio eso", dijo Mackey sobre Addams. "Tomar las partes más oscuras de la gente y darles un giro, eso lo vuelve gracioso en lugar de aterrador, y eso era lo que mejor hacía".