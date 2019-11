América femenil deja vivir a Monterrey en las semifinales

El América tiró una ventaja de dos goles en la ida de las semifinales del Apertura 2019 de la Liga MX Femenil, al permitir que Monterrey despertara y las empatara (2-2), en el Nido de Coapa.

Al final la etiqueta de favoritas con la que arribaron las Rayadas hizo efecto, pese a la presión de la grada local contra las norteñas. El primer tanto corrió por cuenta de la defensa Marcela Valera (8'), mientras las acciones se tornaban hostiles entre las jugadoras, quienes no se reservaron en duras entradas y reclamos al arbitraje.

Pese al dominio azulcrema en el marcador, las regiomontanas se mostraron mejor físicamente y con peligrosas llegadas que, por momentos, complicaron la labor de Jeidy Gutiérrez.

Para la segunda parte, el nerviosismo se apoderó de Coapa y de su tribuna, incluso, de Miguel Herrera, técnico del primer equipo, y Santiago Baños, presidente deportivo, este último tomó un cigarrillo que consumió mientras las Águilas se acercaban al segundo tanto.

Fue en una jugada a balón parado que América aumentó su ventaja (51'), por 2-0, luego de que Daniela Espinosa peinó la esférica para desviarla a las redes que custodiaba Claudia Lozoya.

Aunque el América tenía en sus manos el trámite de irse con una cómoda ventaja a la vuelta, en el estadio BBVA, las dirigidas por Héctor Becerra presionaron el sector águila. Con el embate encima, Marcela Valera cometió una mano que la juez central no dudó en marcar.

Desde el manchón penal, a los 73', Rebeca Bernal no perdonó y clavó el balón al costado derecho de la arquera Jeidy, para el 2-1, mientras que Aylín Avilés se encargó de la igualada a pocos minutos del pitazo final, gracias a un disparo que rebotó al fondo de la cabaña azulcrema.

De esta manera, las Águilas de Leo Cuéllar están obligadas a ganar por cualquier marcador en la Sultana del Norte, ante las invictas Rayadas, si es que quieren mantener viva la ilusión de alcanzar un segundo título femenil.