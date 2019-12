América Femenil hace "limpia" rumbo al Clausura 2020

Luego de quedar eliminadas en las semifinales del Apertura 2019 de la Liga MX Femenil, el América ya planea el rumbo hacia el torneo Clausura 2020 con las primeras bajas.

Serán siete jugadoras las que buscarán nuevos colores, en una lista que encabeza una de las consentidas de la afición azulcrema: Alondra González.

"A partir de enero 2020 estaré encarando un nuevo reto; por lo que tomé la difícil decisión de hacer una pequeña pausa en mi carrera como futbolista profesional.

"Me considero una persona muy competitiva; así que al enterarme de esta gran oportunidad, no dudé en aceptarla con la misma ilusión y compromisos que pongo cada vez que enfrentó un nuevo reto en mi vida", destacó la defensa en una carta que colgó en redes sociales.

Alondra llegó al Nido en el Apertura 2018; sin embargo, no logró consolidarse en el esquema del técnico Leonardo Cuéllar. Como azulcrema jugó 26 cotejos y registró una anotación; también formó parte del Guadalajara durante el Clausura 2018; ha trascendido que su futuro inmediato estará en el famoso reality show "Exatlón".

Otras que vuelan del Nido, son la defensa Claudia Cid (2 juegos como americanista); las mediocampistas Kimberly Reséndiz (13), Citlali Hernández (26), Dafne Garibay (no debutó); las delanteras Vyaney Zorrilla (no debutó) y Vannya García (22).