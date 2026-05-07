América femenil obligada a ganar

México.- En América Femenil asumen la responsabilidad de saldar la deuda que arrastran desde hace casi tres años: conquistar su tercer campeonato en el futbol mexicano. Saben que deben eliminar a Toluca en las semifinales del torneo Clausura 2026, por lo que no se permiten una desestabilización. Menos aún porque están contentas con el trabajo del estratega Ángel Villacampa, pese a los rumores sobre un presunto interés del Atlético de Madrid Femenino por los servicios del director técnico.

"Realmente no tengo claro si esta noticia sea verdad o no. Nosotras estamos muy contentas con Villacampa. Ahorita lo importante y el enfoque que debemos de tener es en las semifinales. Él ahorita está con nosotras, y estamos trabajando para tener ese pase a la final. Estamos concentradas", aseveró la mediocampista Nancy Antonio en conferencia de prensa.

Aún con un desgaste físico porque el calendario de la Liga MX Femenil no respetó la regla de 72 horas de descanso entre partidos, las Águilas saltarán a la cancha del Estadio Nemesio Diez con la obligación de llevarse una victoria en el duelo de ida ante Toluca. Invitada que cayó de sorpresa, ya que eliminó a la campeona Tigres de la competencia.

"No vemos ninguna ventaja o desventaja. Estamos los que tenemos que estar porque hicimos las cosas que teníamos que hacer para llegar a estas semifinales".

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