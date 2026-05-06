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MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

ESCENIFICAN "TOY STORY" EL DÍA DEL NIÑO

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
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Para un grupo de niños festejar su día resultó pleno de gran alegría y una divertida experiencia.

A fin de sorprender a sus hijos, un grupo de mamás escenificaron la obra de "Toy Story".

Así, crearon una escenografía y una ambientación y acordes a esta película de animación.

Además, se caracterizaron de los personajes de la misma: Woody, Buz, Ligfhtyear, Jessi, Bo Peep, Forky. Rex, Hammy y Silnky.

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Su actuación sorprendió y cautivó a los niños, quienes, felices, las ovacionaron y lanzaron porras.

Al finalizar la representación continuó el festejo para los alumnos de preescolar del Andes International School.

En medio de una atmósfera de alegría, los pequeños participaron en algunos concursos y disfrutaron de snacks.

Los pequeños estuvieron felices por la mañana intensa que compartieron.

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