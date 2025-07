América ficha a Da Conceicao

El Club América continúa reforzando su cantera con talento internacional, y esta vez ha sumado a un prometedor jugador brasileño. Se trata de Ícaro da Conceicao, joven de apenas 17 años que llega para integrarse al plantel Sub-21 de las Águilas. Sin embargo, a pesar de su talento, el sudamericano no podría ser utilizado por André Jardine en el primer equipo en el Apertura 2025. La situación del equipo ha generado una gran expectativa en los medios de comunicación y en la afición, que esperan que el equipo pueda conseguir los refuerzos necesarios para competir por el campeonato.

El motivo de su exclusión está ligado a los reglamentos de la Liga MX para la categoría Sub-21, que permiten únicamente dos plazas para futbolistas extranjeros, además de la posibilidad de incluir hasta cuatro jugadores mayores de 21 años. Pero hay una traba mayor: los extranjeros Sub-21 no pueden ser tomados en cuenta si ya se superó el límite de registros foráneos en el primer equipo. Esta situación ha generado una gran preocupación en los medios de comunicación y en la afición, que esperan que el equipo pueda encontrar una solución a este problema.

Actualmente, el América cuenta con ocho futbolistas no nacidos en México en su plantilla, un número que complica cualquier intento de incorporar a Ícaro da Conceicao al grupo estelar. Aunque aún se espera la posible salida de Javairo Dilrosun, si esta no se concreta, el brasileño tendría que permanecer sin actividad oficial con el primer equipo. Esta situación, si bien no explícita, genera que el América fichó a Ícaro da Conceicao, pero André Jardine no podría usarlo en el primer equipo debido a la reglamentación de la Liga MX con los jugadores extranjeros en el equipo.

Este escenario no es nuevo en Coapa. Casos similares ya se han presentado en años recientes, como sucedió con Hugo Buyla, jugador de Guinea Ecuatorial que no logró debutar por el mismo motivo: ser extranjero y exceder los límites establecidos por la Liga MX. La situación del equipo ha generado una gran preocupación en los medios de comunicación y en la afición, que esperan que el equipo pueda encontrar una solución a este problema y que se pueda dar oportunidad a los jugadores jóvenes que llegan al equipo.

Por lo tanto, mientras no se libere un cupo, Ícaro da Conceicao deberá concentrarse en su desarrollo con la Sub-21, con la esperanza de que eventualmente se le abra un espacio. André Jardine, por su parte, deberá esperar para conocer si podrá contar con el talento brasileño en competencias oficiales. La afición de América espera que el equipo pueda conseguir el campeonato en el Apertura 2025, y que el equipo pueda tener un buen inicio de torneo, ya que la directiva ha invertido mucho dinero en el equipo y se busca el bicampeonato.