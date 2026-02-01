América gana ante Necaxa

México.- Brian Rodríguez acabó el sábado con el ayuno de goles del América gracias a un soberbio disparo, con el que abrió el camino para la victoria en casa por 2-0 sobre el Necaxa en la continuación de la cuarta jornada del torneo Clausura de la Liga MX.

El uruguayo Rodríguez puso fin a la falta de goles azulcremas en el campeonato con un lejano derechazo que hizo una comba y se metió en la horquilla después de pegar en la espalda del defensor Agustín Oliveros a los 35 minutos.

Una vez acabada la racha de 305 minutos sin que las Águilas marcaran en el torneo, el chileno Víctor Dávila amplió la ventaja a los 39, con un remate desde el manchón del tiro penal a pase de Rodríguez.

Gracias a su primera victoria en el campeonato, América ascendió provisionalmente a la novena posición al contar con cinco unidades. Necaxa se quedó en la 15ta posición con tres.

La victoria americanista llegó momentos después de que el centrocampista español Álvaro Fidalgo, figura del equipo desde en 2021 y clave en el más reciente equipo tricampeón, quedó fuera de la convocatoria, al ser parte de negociaciones para volver a un club de LaLiga de España.

Por otro lado, América tuvo la vuelta al campo de Henry Martin, quien no jugaba desde la octava jornada del torneo pasado debido a las lesiones. El veterano delantero de 33 años ingresó de cambio a los 58 minutos.

Los azulcremas llegaron a este partido con la peor racha de inicio de un campeonato sin marcar goles en la historia de la franquicia desde 1970, cuando arrancaron ese torneo largo con derrotas en sus primeros dos duelos con marcador de 1-0 ante Toluca y Laguna y luego empataron sin goles con Pachuca.