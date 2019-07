América hace oficial la llegada de Giovani dos Santos

Giovani dos Santos oficialmente es nuevo jugador del América. El futbolista mexicano cumple un sueño, luego de aceptar los términos del que ha sido su club favorito desde la infancia.

"Bienvenido Gio... G10 soy el 10", publicó América en sus redes sociales junto con emotivos videos sobre su arribo y su camiseta con el dorsal #10.

Gio se integrará al conjunto azulcrema en Estados Unidos, pero deberá ganarse su lugar tras casi cuatro meses sin jugar, luego de que el LA Galaxy se deslindó de sus servicios.

Para no perder condición, el ex del Barcelona y Villarreal viajó a la Ciudad de México, donde entrenó en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Posteriormente consiguió trabajar algunas sesiones con la selección mexicana previo a la Copa Oro.

Listo el fichaje bomba del Apertura 2019. Ahora sólo falta que verdaderamente explote.

Giovani dos Santos rompió el silencio tras una intensa etapa para negociar su llegada al América. Asegura que su sueño como futbolista se ha cumplido.

"¡Los sueños se cumplen! Muchas gracias @ClubAmerica por el recibimiento, estoy muy feliz de llegar al mejor equipo de México", expresó el atacante en sus redes sociales.

Pero el azulcrema en el corazón de "Gio" no era un secreto. Desde que comenzó a destacar en selecciones menores, no dejaba de recalcar que servir para los de Coapa era una ilusión, lo mismo que su hermano menor Jonathan, en un sentimiento heredado por su padre Zizinho, quien fuera jugador de las Águilas en los años 80.

De esta manera, el delantero de 30 años de edad comenzará una nueva etapa en lo que será su noveno club.

Surgido de la cantera del Barcelona, Dos Santos también militó para los ingleses Tottenham, Ipswich Town FC, para el turco Galatasaray, y los conjuntos españoles de Racing de Santander, Mallorca y Villarreal; en el 2015 dejó Europa, para convertirse en jugador franquicia de la Major League Soccer (MLS), en LA Galaxy.