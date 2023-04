"Quiero ser parte del Mundial 2027 con México", dice Kenti Robles

Kenti Robles, líder de la selección femenina mexicana y del Real Madrid, aseguró este viernes en una entrevista con EFE que sueña con llevar el escudo del Tri en el Mundial de 2027 y que se encuentra en un momento de ensueño, al guiar a su equipo en la primera gira de su historia por Estados Unidos y al ser parte del club madridista, que considera "el mejor del mundo".

Robles se encuentra concentrada en Chicago con la selección de México, que encara la primera edición del 'Mex Tour F' con dos partidos contra las Red Stars este sábado en Chicago y contra las Dash el martes 11 en Houston.

Se siente "en una familia" en el grupo dirigido por el técnico español Pedro López y considera que el fútbol femenino ha dado "pasos agigantados" en los últimos cinco años.

Jugará el sábado en el SeatGeek Stadium de Chicago, donde hay una comunidad de un millón de mexicanos a los que espera inspirar con su pasión por el fútbol. Disfruta de la cercanía con su país, donde le gustaría cerrar su carrera. Antes, está enfocada "al máximo" en el Real Madrid y en España, donde se encuentra como en casa.

Pregunta: Forma parte de la primera gira de la selección femenina por Estados Unidos. ¿Cómo vive este momento?

Respuesta: Acercamos la selección a Estados Unidos, a sitios donde hay muchísimos mexicanos. Yo encantadísima una vez más de poder portar este escudo. En el aspecto de juego van a ser partidos muy vistoso para el espectador, le van a servir muchísimos a (el técnico) Pedro (López) para implementar nuestra idea de juego. Queremos llegar a poner a México dónde tiene que estar.

P: En Chicago hay una comunidad de un millón de mexicanos. ¿Cómo vive su rol de inspiradora para las jóvenes generaciones?

R: Cuando llevamos este escudo es una responsabilidad y un honor. Tenemos que ser un ejemplo para inspirar a las nuevas generaciones, y no solo a ellas, a todas las personas de distintas edades.

P: En 2017 usted pidió con fuerza más inversiones en el fútbol femenino mexicano. Seis años después, la estructura ha crecido verticalmente.

R: La creación de la liga fue algo muy positivo para mis compañeras. Pasaron de no tener un equipo a tenerlo, de tener continuidad, de tener partidos al extranjero también. En cinco años, el fútbol femenino ha pasado a crecer a pasos agigantados. Un gran ejemplo fue el Mundial y este va a ser mucho más.

El fútbol femenino está creciendo muchísimo, pero este crecimiento tiene que ser acompañado por nosotras, que debemos de seguir manteniendo los pies en la tierra y seguir manteniendo los pies en la tierra, es lo que nos va a diferenciar del fútbol masculino.

P: ¿Cuáles son los próximos pasos en su opinión?

R: El papel de los medios de comunicación y de las redes va a ser muy importante para seguir difundiendo el fútbol. No me gusta comparar el fútbol femenino como el masculino. Pero si una persona va a ver un partido de fútbol femenino se va a quedar enganchada.

P: ¿Le gustaría jugar en la liga mexicana en un futuro?

R: Me encantaría. Soy consciente de que me queda esta temporada y la próxima con el Real Madrid. Estoy centrada completamente con ellos, pero en un futuro me encantaría acabar mi carrera en México.

P: Usted se estrenó en un Mundial en Alemania 2011. ¿Pasa por su cabeza llegar al de 2027?

R: Si lo pienso me gustaría ser parte del Mundial 2027. Queda muchísimo, vivo cada concentración, cada partido, cada entrenamiento pensando que es el último. Nunca sabes qué puede suceder. El fútbol es algo muy rápido, tienes que disfrutarlo cada minuto, porque todo puede cambiar mucho.

Quiero seguir disfrutando, tengo la misma ilusión que cuando empecé. Es algo maravilloso poder vestir esta camiseta y estar rodeada de este grupo humano. Lo disfruto muchísimo.

P: ¿Cómo es vuestro técnico, Pedro López?

R: Pedro, y no solo él, sino todo el cuerpo técnico es muy cercano a nosotros. Buscan sacar máximo rendimiento por la nutrición, aspecto psicológico. Todas las jugadoras sienten que están en una familia.

P: A nivel de club, el Real Madrid está teniendo los mejores resultados de su proyecto deportivo femenino. ¿Cómo se encuentra en el club?

R: Estoy muy contenta, estoy en el mejor club del mundo. Con los chicos vimos un ejemplo de lo que es el Real Madrid (tras el 0-4 del Camp Nou contra el Barcelona). Otro partido en el que ves que cuando crees que está todo perdido lo sacan adelante.

Trabajamos para hacer historia como ellos. La temporada está siendo muy buena, nunca habíamos hecho una temporada tan buena. Acabamos realmente de nacer, con Toril hemos conseguido que este grupo sea un equipo. Estamos en un camino ascendente.