América no pudo con Santos Laguna
CIUDAD DE MÉXICO.- Las Águilas del América complicó su pase a la liguilla del Clausura tras sacar apenas un empate (1-1) a Santos Laguna que jugó casi media hora con uno menos
Fuer un primer tiempo extraño, con mucho juego cortado por constantes incidentes dentro del campo y donde dos jugadores u, uno por bando, salieron del campo por lesión, Aldo López (Santos) y Erick "Chiquito" Sánchez (América).
A pesar de ello, el local tuvo más oportunidades de adelantarse en el marcador; la más clara una que "Chiquito" Sánchez salvó casi en la línea cuanto Rodolfo Cota ya estaba vencido.
América tuvo pocas de peligro, a pesar de tener un poco más tiempo el balón, pero careció de efectividad ante el marco defendido por Carlos Acevedo.
Para la complementaria, el juego cambió y fue de alternancia, con jugadas de cierto peligro en ambas metas, pero la pelota no entró.
América fue más incisivo, con llegadas por ambos lados, pero la figura de Acevedo se agigantó a le hora buena e impidió la anotación de las Águilas, a pesar de los esfuerzos de Brian Rodríguez, Zendejas, Kevin Álvarez, Vinicius Lima.
Santos fue más peligroso en el contragolpe con Francisco Villalba y Lucas di Yorio, que alcanzaron a inquietar a la zaga crema y a Cota, pero tampoco tuvo éxito.
Al minuto 75, Santos se quedó con uno menos por la expulsión de Kevin Pikon tras una artera entrada sobre Rodrigo Duorado, complicando el trámite de juego a su equipo.
Minutos después. Al 79 América se fue al frente del marcador con gol de Alexis Gutiérrez quien remató de primera un balón que Isaías Violante puso en juego antes de salir por la línea de meta.
Peor poco le duro el gusto a los capitalinos, pues en un contra golpe Vinicius "regaló" el balón a medio campo que le cayó a Cristian Dajome quien, sin pensarlo, a la entrada del área grande fusiló a Cota para el empate santista.
América intentó marcar la diferencia ante un Santos que se revolvía con uno menos en su zona defensiva, pero no pudo horadar la meta de Acevedo, decretándose el empate, que le sabe a derrota a los dirigidos por Jardine.
no te pierdas estas noticias
Dolorosa derrota del Madrid; Mallorca revive con gol al 91
EFE
El triunfo saca al Mallorca del descenso y deja al Madrid contra las cuerdas
Paliza de los Filis sobre Rockies 10-1
AP
Brandon Marsh produjo 3 carreras en juego inaugural en casa de los Rockies